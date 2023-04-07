家中無人　BB房監視器突感應有動靜　媽媽打開App驚見呢一幕嚇呆

父母在家安裝監視器，可隨時監察住子女情況。美國一名媽媽早前和家人外出用膳，其間手機突然收到監視器手機應用程式（App）傳來提醒，表示偵測到家中嬰兒房有動靜，但當時沒有任何人在家。她疑惑下打開App，卻看到一個蒼白陌生女嬰的臉，讓她感到毛骨悚然。



艾希莉打開app查看，竟看到一張照片，只見黑暗中有一張蒼白的小女嬰，直盯著鏡頭。（影片截圖）

綜合外媒報道，居於美國的艾希莉（Ashley Meredith）在家中嬰兒房裝了一部監視器，只要偵測到兒子睡醒或有任何動靜，手機App就會提醒她。本來是十分方便的裝置，最近卻令艾希莉感到十分驚嚇。

某天晚上，艾希莉和家人外出晚膳，其間監視器App突然傳來訊息，指偵測到嬰兒房有人的動靜，但當時家中根本沒有人，艾希莉擔心是小偷趁機闖入屋，於是打開App查看，沒想到竟看到一張照片，只見黑暗中有一張蒼白小女嬰的臉，直盯着鏡頭。

艾希莉事後指，嬰兒房內沒有擺放人形公仔，而且最詭異的是監視器其他片段都可以重播，唯獨這段「鬼嬰」影片無法重播。（影片截圖）

艾希莉事後指，嬰兒房內沒有擺放人形公仔，而且最詭異的是監視器其他片段都可以重播，唯獨這段「鬼嬰」影片無法重播。艾希莉想說服自己只是監視器出現故障而已，雖然後來沒有再發生怪事，但這個畫面卻不斷浮現在她的腦海裏，「我不知道她是誰，我有點被嚇壞了」。

影片曝光後在網上瘋傳，網民也感到全身發毛，有人表示「是時候搬家了，這確實有點嚇人」、「妳知道妳的房子有什麼歷史嗎？或許妳去查查看」、「謝謝妳，我不敢睡覺了」。也有人理性分析，「可能有人HACK進妳的攝影機了」。