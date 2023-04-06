仙氣女教師出軌3學生爸　一天做4次受不了求饒　人妻聯盟超狂報復

內地一家幼稚園女教師近日捲入情色風波，被指與3名男家長有染，觸發「出軌」男家長妻子組成「媽媽聯盟」走到幼稚園舉紅布抗議，要求校方及教育局懲處，並公開該女教師與男家長們在社交媒體的情慾對話，包括「不需要休息的？星期天4次」等，內容相當露骨，而女教師事後回應更惹火。



內地一家幼稚園女教師近日捲入情色風波。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，涉事女教師於浙江台州臨海市一家幼稚園任職。事緣近日有王姓學生母親「王姓媽媽」在家長群組點名該名女教師，批評她下賤無恥不配為人師表，「明知對方（男家長）有家室情況下，知三當三，讓孩子失去了爸爸媽媽，讓妻子失去了丈夫，讓幸福美滿家庭支離破碎……你不怕遭報應嗎！」，並號召其他家長組成「媽媽聯盟」一同抵制該女教師，讓她「滾出教育界」。

綜合內地媒體報道，涉事女教師於浙江台州臨海市一家幼稚園任職。（網上圖片）

從網上流傳的家長群組截圖見到，王姓學生母親發出信息後，身為班主任的女教師隨即回應「有事情可以面談？不要影響校內工作，在我學校起鬨，我們要報警」。

面對女教師強硬回應，王姓學生母親把女教師與丈夫於社交平台的情慾對話全部列印，看到疑似女教師帳號說「我感覺我們吶，口X蠻好的」、「躺在床上就一頓直接亂X」、「前戲都沒有，竟然還XX」、「不需要休息的？星期天4次」、「妹妹腫」等露骨言語。

王姓學生母親更「身體力行」，走到幼稚園門口舉紅布抗議，寫上「xx，多次長期與學生家長勾搭當小三，破壞別人家庭傷風敗俗，請家長們注意，抵制此等教育界敗類，還孩童今純潔健康的成長環境」，並要求教育局與幼稚園懲處該女教師。

王姓學生母親更「身體力行」，走到幼稚園門口舉紅布抗議。（網上圖片）

幼稚園方面暫未回事件。事件引來網民熱議，批評「三觀是有多歪？」、「非要找已婚的？」、「男人為什麼不管好自己，明知道自己有家庭，還要拈花惹草？ 老師有錯，男人同樣有錯」。