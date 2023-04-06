綠置居揀樓‧持續更新｜再售86個單位　最多買家揀高宏苑一房單位

【綠置居／高宏苑／錦柏苑／清濤苑】去年攪珠的綠置居2022以市價41折推售油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑及粉嶺清濤苑合共4,693個單位，售價約75萬至271萬元不等，由3月28日開始揀樓，本文將持續更新3個屋苑剩餘單位及每日揀樓情況。



【2023年4月6日更新】

本日合共售出86個單位，分別是49個高宏苑，35個錦柏苑及2個清濤苑單位，由於高宏苑兩房大單位已售罄，揀樓者目標集中在高宏苑的一房單位，以及錦柏苑及清濤苑的兩房大單位，



高宏苑共推售2,021個單位，目前餘下1,576個仍未出售。錦柏苑推售1,896個單位，目前餘下1,752個未出售。清濤苑推售776個單位，目前餘下756個未出售。

新一期綠置居3月28日首日揀樓，大批「幸運兒」一早到售樓處揀樓。（歐嘉樂攝）

綠置居2022為不同組別申請者預留單位

綠置居預留1,400個單位讓「家有長者」的家庭申請優先揀樓，核心家庭則預留2,793個單位，單身申請者則預留500個單位。

綠置居於3月28日開始揀樓，唯一市區盤高宏苑成申請者大熱心水，大部分高層大單位於首輪開售已被搶購，包括「樓王」A座43樓20室，該單位面積489平方呎，兼有41呎「減音露台」，售價271萬，呎價5,543元，首期最低要付13.5萬。至於錦柏苑及清濤苑反應較冷淡。

油塘高宏苑十分受歡迎，開始揀樓第6天，300個兩房大單位已售罄【按圖看高宏苑】

+ 4

【2023年4月5日更新】

房委會表示，明天（6日）揀樓日約有170位家庭申請者獲邀揀選綠置居單位。

【2023年4月4日更新】

本日合共售出76個單位，其中高宏苑A座最後3個兩房單位迅速售出，該屋苑合共300個兩房大單位全部售罄，其他買家分別選擇了33個高宏苑一房單位、34個錦柏苑兩房單位、5個清濤苑兩房單位及1個清濤苑一房單。



高宏苑共推售2,021個單位，目前餘下1,625個仍未出售。錦柏苑推售1,896個單位，目前餘下1,787個未出售。清濤苑推售776個單位，目前餘下758個未出售。

【2023年4月3日更新】

本日合共售出92個單位，包括高宏苑83個、錦柏苑8個，清濤苑1個單位，全部是兩房大單位。

【2023年3月31日更新】

本日合共售出97個單位，包括高宏苑64個、錦柏苑29個，清濤苑4個單位，高宏苑只剩下A座極低層3個兩房大單位，獲邀揀樓者開始揀選其他屋苑位置較佳的兩房大單位。

【2023年3月30日更新】

本日合共售出92個單位，包括高宏苑72個、錦柏苑19個，清濤苑1個單位，當中有1名獲邀揀樓者選購了高宏苑開放式單位。

【2023年3月29日更新】

本日合共售出92個單位，包括高宏苑83個、錦柏苑8個，清濤苑1個，開始有獲邀揀樓者揀選高宏苑一房單位。

【2023年3月28日更新】

綠置居2022揀樓首天，合共售出80個單位，其中高宏苑「樓王」A座43樓20室，該單位面積489平方呎，甫開始揀樓已被選中售出。當中高宏苑共售出73個單位、3個錦柏苑單位及4個清濤苑單位，全部是兩房大單位。

錦柏苑位於馬鞍山恆泰路，共有1,896個單位：

清濤苑位於上水清曉路，共有776個單位：