性暗示？這emoji勿亂用！男生爆想「色色」時專用　女生知道嚇壞

在網上聊天時加上表情符號（emoji）非常普遍，但同一個表情符號對於不同人而言，就有不同意思。有男生分享和「巴打」（兄弟、男生）在社交媒體提及「色色」話題時，就會使用🥵的表情符號，但有一次和女生聊天期間，見到對方傳送兩人合照，同時配上該個表情符號，即引來無限遐思，帖文意外掀起熱烈討論，有「絲打」（姊妹、女生）知悉情況後高呼「好可怕，以後不敢亂用了，原來男生會亂想」。



樓主平常和同性朋友會互相分享「色色」資訊，都會使用🥵這個emoji，以表達「色色」心情。（Dcard討論區圖片）

樓主在「Dcard」討論區以「女生用這個emoji的意思是？」為顯發出帖文，表示和一名女生抱怨當晚發生的倒霉事，其間對方傳送樓主和她合照，而且配上「夠帥吧🥵」這個表情符號。

樓主認為「重點是那個emoji」，因他平常和同性朋友會互相分享「色色」資訊，都會使用🥵這個emoji，以表達「色色」心情，想問「一般女生用這個是表示什麼啊？」

帖文引來不少網民討論，「絲打」紛紛留言指「好可怕，以後不敢亂用了，原來男生會亂想」、「很討厭這個符號欸，看起來像是要約炮」，但亦有「絲打」認為「一般沒什麼色色的意思，就是覺得很辣之類的😅我自己啦」、「絕對不是色色的意思，放心吧」。