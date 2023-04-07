車cam｜停車落客兩秒即被響咹催促　的哥互罵片瘋傳：一齊冇得做

停車落客兩秒就響咹催促，未免太誇張！近日網上流傳一段行車記錄器（車cam）影片，有的士司機於九龍塘碧華花園停車落客，惟只是停下一兩秒，隨即被後車行家響咹催促。片主停車約18秒後再開車，惟行家疑心有不忿，繼續響咹，甚至下車走到片主車頭對罵「攬炒」，揚言「一齊冇得做，冇X郁」，兩人互罵期間還不斷爆粗「問候」對方母親，令發片樓主無奈道：「原來係行家，相煎何太急呢。」



近日網上流傳一段行車記錄器（車cam）影片，有的士司機於九龍塘碧華花園停車落客，惟只是停下一兩秒，隨即被後車行家響咹催促。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於fb群組「車cam L（香港群組）」發佈1段近3分鐘的士車cam影片，可見片主載着乘客駛入九龍塘碧華花園，隨後在屋苑內停車落客，惟片主只是停下一兩秒，隨即被後車行家響2下咹催促，令乘客驚呼「哇哇哇」，片主待乘客離開後，立即自言自語爆粗怒斥「X你老X臭X，乜X嘢事呀」。

片主停車約18秒後再開車，惟行駛了一小段路後，行家又突然不斷響咹，片主忍不住停車大罵，「X你做乜X嘢呀」，行家不滿指「冇得行呀你」，意即片主阻礙其前行或爬頭，片主反駁「X你老X臭X，成條路有壆，唔X使行呀」。行家沒理會片主解釋，繼續指責「冇得行，一齊冇得做」，片主不滿指「X你老X識唔識睇呀，你老X臭X，盲X，你老X呠呠呠」。

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行家隨後邊下車邊大罵，勢與片主「攬炒」，並走到片主車頭，片主怒問「乜X嘢」，行家囂張地說「吹呀」、「冇得行呀」。片主嘲諷「你係咪傻X咗呀你」，行家續指「你老X臭X，扮晒嘢」，片主反問「X你老X，你唔X使落客㗎」，兩人及後不斷互相「問候」對方母親，片主說「傻人都見得多呀」，擾攘了約1分鐘再開車向前駛，行車期間仍互罵了一陣子才平息。

影片引起熱議，網民紛紛批評後車司機「撩交嗌」，「黐X線，落客停車後一秒就呠」、「咁樣都要咇，佢擺明搏X吖」、「落個客1分鐘都冇，佢自己阻住人幾分鐘」、「私人地方亂響咹」。

有網民笑言，「先生唔好嘈交」、「香港人好大壓力」、「行去車頭特登上鏡！」，有人也無奈道「從來只有仇家，沒有行家。誰人無父母，何必句句X老母呢！」、「鬧交一定要帶埋娘親出街？」、「大家老母都好忙」。