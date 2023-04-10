不得善終！88歲老婦被療養院斷糧水25天活活餓死　兒子轟：不人道

英國1名88歲婦人因中風後情況相當嚴重，醫生也表示無能為力，療養院只能向她提供臨終服務，可是過程卻相當不人道，老婦竟被斷食物及水25天，終活活餓死，讓他的兒子心痛不已，並痛斥這種做法：「希望以後不要再發生」，事件引起公眾關注。



綜合外媒報道，88歲婦人莎琳（Sarene Taylor）在個多月前中風，被送到醫院急救，可惜情況太嚴重，醫生也無力救治，表示只能向老婦提供臨終服務。

莎琳的兒子羅伯（Rob Taylor）任職警察，他指母親一直過着美好生活，卻在個多月前中風，院方建議她接受臨終服務，由於他自己也染上新冠肺炎，不得不離開醫院，並且醫院要求他將母親送到療養院。但羅伯想不到的是，療養院停止給母親打靜脈輸液，又停止給她食物及水，每天有一名護士來探望一次，隨後的25天，他的母親就因脫水及營養不良，就這樣活活被餓死，令羅伯極度傷心。

莎琳的兒子羅伯痛批拒絕為人類提供食物和水是可恥的做法，希望這種情況不會再發生。（網上圖片）

羅伯痛批，這不是關於非法或合法的事，而是關於道德問題，「我了解臨終關懷，護理人員已做得很好，但拒絕為人類提供食物和水是可恥的，希望這種情況不會再發生」。

羅伯其後收到大量相關訊息，原來有不少市民也有同樣可怕經歷，他更不想母親死得不明不白，他已向警方呈報母親死亡情況，當局表示不評論個別個案，但會繼續跟進。