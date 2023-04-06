Uber情侶口交車cam片瘋傳！懶理司機忘情激戰　男方這表情成焦點

【不雅片／車震】現時坐的士或Uber電召車，車廂內普遍會裝有「行車記錄器（車CAM）」拍攝情況，故司機或乘客都要注意言行！本港網絡今日（4月6日）瘋傳1段約2分鐘「車cam」影片，見到相信是Uber電召車後座情侶竟公然多番口交，完全懶理司機正坐在前方駕駛。網民看過影片後嘩然，指「安心事件」後啲人都學唔精？」、「黐X線」；但亦有不少網民錯重點關注男方表情反應，「條仔真係半推半就」、「條仔個樣完全唔享受」。



有網民在連登討論區以「邊位巴打貢緊火」為題發文轉載該段2分10秒影片。影片見到，該對男女坐在相信是Uber電召車後座，表示先到西半山寶翠園送女方回家，再返回大圍。



本港網絡瘋傳一段約2分鐘「車CAM」影片，指有情侶在Uber後座口交。（影片截圖）

司機開車不久，女方即向男方調情，熱吻後女方便探頭到男方下體位置，並聽到「啜啜」聲響，疑似正在口交，其間男方一直裝作若無其事，表情未有明顯變化，但不自覺四處張望。數十秒後女方回過頭來「中場休息」後再探頭疑似口交。影片中2人一直重複「休息」再「疑似口交」這循環，坐在前方的司機則專心駕駛未有理會。

影片逐格睇▼▼▼

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影片引來網民熱議，批評2人行為離譜，「點解安心單嘢之後啲人都學唔精」、「黐X線」、「所以不嬲的士同Uber都係最無私隱交通工具」。亦有不少網民錯重點，關注男方表情反應，「條仔真係半推半就」、「條仔個樣完全唔享受」、「好似無感覺咁」。

影片引來網民熱議，批評2人行為離譜。（影片截圖）

過去亦曾有情侶在公眾可見地方進行性行為，執業大律師陸偉雄曾評論事件，指如有人在「公眾可見」地方，例如露台或公園等，做出性交或相關動作，會干犯刑事罪行條例200章148條《在公眾地方的猥褻行為》，任何人無合法權限或合理辯解下，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，罪成可罰款2,000元及監禁6個月。

另外，如拍下別人在公眾可見的地方性交，並將影片散播亦有可能違法。陸大狀指，如果市民拍攝目的是用於報警揭發罪行，向警方提供影片證據，被視作「搜證」，或拍攝後只交予傳媒揭露事件，拍攝者相信毋須負上法律責任；但如果拍攝者是出於「貪玩」等原因發布影片，例如上載到網上群組，則可能干犯《淫褻及不雅物品管制條例》21條中的發布淫褻物品，罪成可處罰100萬及監禁3年。