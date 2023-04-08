一家四口報越南團被棄機場！旅行社遺失護照無得出發　後續更離譜

疫後去旅行當然未出發先興奮，但這間旅行社真是超級離譜！台灣有一家四口趁假期報了旅行社的越南旅行團，早早將護照寄去旅行社辦簽證，更在出發前再作確認，未料一家人去到機場後才發現領隊根本沒有他們的護照，最後無法成行。旅行社原答應找到護照即安排其他航班讓他們去當地會合，結果公司內部溝通出問題，顧客的護照去向不明，事主一家遂請對方安排酒店休息，詎料「她說她做不到，因為公司全部的人都休假」。事後旅行社雖願賠償，但雙方仍未達成共識，而護照竟然在昨日才正式寄出。



樓主早早寄出一家人的護照，未料旅行社沒有及早寄回高雄。（fb群組「爆料公社」圖片）

至3月22日，台女已完成所有手續及付清旅費，30日她再向負責的陳姓職員確認，對方答覆一切辦妥，證件已在高雄，一家人高高興興等出行。至4月1日，他們清晨5點多到機場時，領隊突然問有沒有帶好護照，「我們當下就覺得有點怪，回覆護照在你們那邊呀」，明明說好有職員帶到高雄，結果看到領隊和送機人員出出入入，台女知道情況不妙。

去到5時50分，領隊承認找不到他們的護照，台女聯絡負責的陳姓職員，對方說3月22日已交代公司業務員寄護照，並即致電同事，「結果是她們休假中」。至6點半終於找到相關職員，原來業務員3月31日才去寄護照，「我當下真的覺得被雷打到，陳小姐30號我主動跟你確認，你說護照已寄出在高雄，但是那麼重要的事項，你居然沒有打去高雄做確認」。

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領隊安撫他們，說只要今天拿到護照就可以坐其他班機去會合，樓主樂意接受，「6:58分我們看着所有的團員都出關了，而我們被丟在高雄小港機場，然後告知，真的找不到護照」。旅行團推測護照可能仍在台北或高雄的率辦公室，或許是連假收不到包裹。

樓主一家凌晨就坐車整晚沒睡，陳姓職員叫她先找酒店休息，「當下我除了爆炸，腦子一團亂，看着家人大家都很茫然，又餓又累，行李又大，我真的好想哭」，想起自己負責安排旅行，必須安頓好家人，便叫陳姓職員幫忙訂酒店，離譜的事情再發生，「她說她做不到，因為公司全部的人都休假，那麻煩幫我派車，她說她叫不到車」。

旅行仍未找到他們的護照，「我必須等他們確認才可以知道護照是遺失還是1號出團31號才寄出」，呼籲大家要慎選旅行社。台女坦言本來不想鬧大事情，該名陳姓職員人不錯，「一直等到今天，但是今天她們跟我說一句依法辦理，我整個崩潰」。

樓主原本叫旅行社職員幫忙訂酒店休息，對方拒絕，說全公司都在放假。（示意圖／資料圖片）

事件令網民嘩然，擔心她的護照下落，「應該直接提民事訴訟了，除了退款也應額外賠償」，樓主覆稱昨天社行社才說剛剛寄出了護照。有留言建議樓主先報警，「不然護照被非法使用妳又沒報案記錄會變妳有事」。網民紛紛到旅行社的facebook留言，揶揄「護照被送去緬甸了嗎」、「所以我說那個護照呢」。

台女後來貼出旅行社道歉信，稱事件為「公司內部人員作業嚴重疏失」，會依旅遊合約全數賠償，4人團費151,200台幣（約3.9萬港元），並依約退回所繳團費及團費全額賠償計302,400（約7.8萬港元）。

樓主上傳旅行為的道歉信。（fb群組「爆料公社」圖片）

該旅行社回應台媒指，他們已追回護照及在6日聯絡客人，提出依旅遊契約第13條賠302,400台幣（約7.8萬港元），但對方沒有接受。因為客人要求將衍生的車資和住宿費賠償，他們願酌情賠償，但客人另外要求旅遊合約第24條「出發後無法完成旅遊契約所定旅遊行程之責任」內容作賠，每天加賠2萬台幣（約5,200港元），但客人未有出國，雙方仍在協商。

有台媒指台女現時另外索賠57萬台幣（約14.7萬港元），台女強調如果拿到57萬賠償，她會全數捐出。

（綜合）