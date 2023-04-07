情侶坐港鐵頭等！　男生赤腳晾上行李篋遭拍照公審　網民：好缺德

坐公共交通工具緊記顧及他人感受。網上昨（6日）流傳照片，顯示有對年輕情侶坐港鐵頭等車廂時，男方躺在座椅專注看手機，下半身懸空式將雙腳晾在前方行李箱作支撐，行李箱頂住對面座位，還完全「赤腳」。照片瘋傳下，網民炮轟兩人無家教、缺德、自私，而且赤腳晾上行李箱「睇相都覺得臭」，笑言和上方的頭等座圖示形成巨大反差，惟竟有網民為情侶護航，「畀人休息吓喇」。



年輕情侶坐港鐵頭等車廂，男方赤腳晾上對面的行李箱。（facebook群組「沙田之友」圖片）

有沙田街坊在facebook群組「沙田之友」上傳2張照片，氣到他連打4個爆粗嬲嬲表情，照片顯示一對情侶坐在頭等座，女生靠在男生肩膀，男生專注看手機，但他攤坐在座椅上，下半身接近懸空，將雙腳晾在行李箱上方支撐身體，而且還是赤腳。仔細看行李箱頂着對面座椅，故同時頂着兩個座位，其他乘客無法坐下。另一張照片角度較高，情侶如同躺在貴妃椅上，男生看似赤腳直接晾在對面座位。

赤腳晾上行李箱行為被網民炮轟，「睇相都覺得臭」、「無家教」、「好缺德」、「希望有小強走入佢褲襠」、「又一對自私X情侶」、「簡直不知所謂」，又叫拍攝者應該行近踢走他的鞋。網民又關注兩人坐頭等仍做出不文明行為，「同上面張貼紙（頭等座）相映成趣」、「可能佢哋都無畀頭等錢」。

有網民笑言情侶的不文明舉動和上方的頭等座標示形成巨大反差。（facebook群組「沙田之友」圖片）

照片在網上瘋傳及轉載到其他群組，惟之後只轉載了第二張拍攝角度較高的照片，令人誤會男生直接「飛象過河」赤腳晾在座椅，「你張相有啲誤導，人哋有另一張相，隻腳係放在自己行李箱上面」，但不少人認為在車廂內赤腳晾在任何地方都有不妥。

然而，部份網民為情侶護航，認為「好正常，畀人休息吓喇」、「你哋去泰國嘅時候咪一樣」、「其實喺外國好多西人都係咁做」。

（綜合）