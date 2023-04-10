曾被6人批命中注定有2段婚姻　人妻怕離婚　暖心老公1招解魔咒

這位老公做法太聰明了！台灣有人妻於網上發文分享老公的暖心舉動，指出過往每逢去廟宇拜拜或收驚，都總有人說其人生會有2段婚姻，先後已有6個人都這樣說，令她不得不信。她說，與老公已結婚20多年，育有2名兒子，她不想經歷第二段婚姻，近日向老公訴說後，老公提議去教堂再結一次婚解除魔咒。一眾網民均被突如其來的「閃光彈」閃到，大呼羨慕樓主嫁對老公，「恭喜你，遇到一位真正體貼妳的老公，若是別人可能會反虧妳，或是叫妳別想太多」。



台灣有人妻表示，過往曾有6人斷言她的人生會經歷2段婚姻，結婚20多年的老公得悉她的憂慮下，提議再辦一次婚禮解除魔咒。（《結婚白皮書》劇照）

該人妻於「匿名公社」發文指出，每次去廟宇拜拜或收驚，都總有人說其人生會有2段婚姻，如果只是一兩個人這樣說，她不會相信，但後來愈來愈多陌生人不約而同地這樣說，合計已有6人，她心裏就感到不舒服，深怕會應驗。

人妻表示，與老公已結婚20多年，一家4口過得很幸福，她不想經歷第二段婚姻，近日向老公訴說後，老公安慰道「簡單啊，我們當年結婚是用我們這裏傳統習俗，那我們就去找神父，請他挑一個時間，我們去教堂再結一次婚，可以破解第二段婚姻魔咒，可以讓你安心，更可以完成你的教堂結婚的夢想，一舉數得，何樂而不為呢」。

人妻說，2名分別讀大一和高二的兒子聽到後都覺得很開心，「說要好好的計劃一下，不能隨隨便便」。她看着父子3人很認真研究如何辦這場婚禮，讓她既感動又害羞。

網民大呼羨慕樓主嫁對老公，「恭喜你，遇到一位真正體貼妳的老公，若是別人可能會反虧妳，或是叫妳別想太多」。（《忘記你，記得愛情》劇照）

不少網民紛紛祝賀樓主嫁到體貼的老公，「這老公很好，順便完成教堂結婚的夢想」、「真的找到屬於你的幸福，祝福你」、「這老公不錯啊，至少不是跟你說一些風涼話，有認真幫你想解決是好事！」、「另類的閃光嗎！」。有人說老公做法可取，能解除魔咒，「可以喔，我師傅也是這樣說，重複辦婚宴來解」。

有網民分享自己老公並不太體貼和浪漫，「妳老公很棒，我是看命理節目說我有2段婚姻，我也跟老公說我們離婚再結婚，結果他不要...氣」。有人則指勿太迷信，「我也被算命說有2段婚姻，現在已經4段了，所以說算命的時候不準啦，哈哈」、「宮廟的話，參考而已，不要亂了家庭」。