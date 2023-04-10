好勇！男子追欠薪持刀挾持女職員　路過壯漢秒速出手搶刀影片瘋傳

馬來西亞月前發生1宗持刀挾持案。1名男子手持利刀闖入汽車展銷中心，以刀鋒挾持1名女職員，此時門外1名壯漢見義勇為，主動上前與疑犯交涉，待其放下警惕後，秒速出手，彷如武林高手般使出一記「擒拿手」，成功空手奪白刃，救下女人質。事發時的閉路電視影片其後在網上熱傳，壯漢的身手受到網民激讚。



馬來西亞1名男子為追討欠薪，持刀闖入前東家的汽車展銷中心，挾持1名女職員。（網上影片截圖）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於3月18日早上10時許，馬來西亞雪蘭莪州烏魯冷岳縣（Daerah Hulu Langat）峇玲瓏鎮（Beranang）某汽車展銷中心，1名前員工疑因薪資問題闖入中心內，持刀挾持女職員，其後被制服拘捕。

從網上流傳的閉路電視影片可見，男子持馬來短劍抵住穿粉紅上衣的女職員背部，試圖挾持她往大門走去。當他們走到大門前，門外1名穿黑衣的壯漢見狀即時上前解圍，卻引起持刀男子不滿。黑衣壯漢被踢了一腳還險些捱刀，所幸他保持冷靜，進退有度，令持刀男漸漸退回店內。

勇漢奪刀救人經過逐格睇：

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交涉期間，壯漢手放背部上前嘗試游說持刀男，並一直留意着對方手上的短刀，待持刀男目視遠處並舉刀指向該處時，壯漢瞬間出手，空手奪刀，得手後即將短劍扔到地上，並鉗制住對方。

此時有3、4個男途人上前幫忙制服疑犯，而女人質即時撿起刀往外跑。事後眾人將被制服的疑犯交給聞訊趕來的警員，警方從他身上搜出毒品，而其後的尿檢亦顯示男子有吸毒。

圖為疑犯當日所持馬來短劍。（網上圖片）

加影警區發言人日前表示，被挾持女子是巫裔（馬來族），為29歲銷售中心現任員工，而39歲嫌犯為前職員，因被前僱主拖欠薪金，憤而犯案。疑犯當日持馬來短劍闖入，試圖挾持另1名男職員失敗，改為挾持該29歲女職員，僱主見狀曾嘗試奪刀不果，手部受傷。警方現考慮以蓄意傷人、刑事恐嚇、危險毒品法令起訴疑犯。

（綜合）