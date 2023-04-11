30歲男娶47歲妻　為美貌一見鍾情　洞房夜見素顏嚇親喊離婚衰到咁

真愛不受年齡限制，但卻被美醜影響？印尼1名30歲男子，無懼世俗眼光，情傾年長17年的47歲女子，稱被女友的美貌及愛心吸引，對她一見鍾情，並認定是自己的終身伴侶。可是，2人成婚洞房夜，男子見到新婚妻子卸妝後的花容，竟然嚇得大呼「受騙！」，甚至絕情到要離婚，更想把對方趕出家門。



曹男指47歲女友一直有化妝及穿著時尚，加上性格有愛心而情傾對方。（《食神》劇照）

據外媒報道，印尼30歲曹姓男子與47歲的譚雅（化名）相識後，對女方一見鍾情。雖然2人年齡相差17年，但曹男被女方的美麗外表穿著時尚，兼有愛心的個性所迷倒，認為是值得交往的對像，於是展開猛烈攻勢追求女方，2人隨即成為情侶。

2人經過一段時間相處，決定邁向人生另一階段，在家中舉行小型溫馨婚宴，雖然還沒有正式登記結婚，但在親友已將他們視為夫妻。

曹男在新婚夜見到妻子卸了妝的真面目後嚇到喊離婚。（《食神》劇照）

本來曹男十分開心，可是在新婚數小時後的洞房夜，當他看到卸了妝的妻子真面目時，反應竟是當場呆掉，大呼被對方的「化妝術」給騙了，曹男無法接受妻子的「真面目」竟然長這樣，立即就想要離婚，甚至想把對方趕出家門。

遭新婚「丈夫」嫌棄的譚雅感到十分傷心，但她也不甘示弱，反客為主地向曹男開出2項條件，其1是如期與她註冊結婚，並且一起如常生活，其2是要求曹男向她賠償13萬令吉（折約23萬港元），她才會搬走。不過曹男不滿女方提出的條件，雙方無法達成協議，或要到法庭解決問題。

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