內地客呻遊港說普通話被鄙視　力數2罪狀：不知香港是中國的嗎？

在香港說普通話就會有差別待遇？網上熱傳一則小紅書帖文，提到有內地客講述自己在香港旅遊說普通話「被鄙視」經歷，列出2個例子批評「香港骨子裏的優越感真的是與生俱來」，又反問「真搞不懂不知道香港是中國的嗎？」。帖文引來網民熱議，有人認同樓主所言，質疑「哪來的優越感？」；但也有網民認為樓主是「無理取鬧」，「根本佢講啲case都好正常會發生」。亦有人指樓主本身的態度就不好，根本與說甚麼語言無關。



兩地過關人流增加。（資料圖片）

從網上流傳圖片見到，該內地客於「小紅書」以「你來香港說普通話有被鄙視嗎」為題表示，「我這個人就是你跟我牛，跟我說英語，說粵語，我偏偏大聲的告訴你！我只會說普通話！」，直斥「香港骨子裏的優越感真的是與生俱來我發現了」。

樓主以到酒店辦理登記入住過程為例，指職員「工作效率超級低」，當知道他是內地人時，更「各種找麻煩」，且有差別待遇，「我的爆脾氣絕對不會慣着你，首先你的氣勢絕對不能輸，要讓他知道你講理但不好欺負。他們有對你不尊重，白眼過去，告訴他我的時間很寶貴，請你提高工作效率……隔壁外國人明顯更加有耐心，更快」。

網絡熱傳一則小紅書帖文，提到有內地客講述自己在香港旅遊說普通話「被鄙視」經歷。（網上圖片）

樓主稱離港時又遇上不快事件，「回來托運，我讓地勤小哥幫我貼易碎標籤，問我是什麼，我說小朋友玩具，他說是手槍嗎，手槍不能帶，我真的是無語，為什麼是手槍大哥，內地去香港要帶手槍嗎？」。

樓主最後批評，香港表面歡迎內地人，「老百姓還是骨子裏希望閉關不要去他們那邊」，反問：「真搞不懂不知道香港是中國的嗎？」

樓主直斥「香港骨子裏的優越感真的是與生俱來」。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有人認同樓主所言，質疑「哪來的優越感？」。不過也有網民認為樓主是「無理取鬧」，「根本佢講啲case都好正常會發生」、「就算去日本咁好客嘅地方好多時都係要等下架啦，等嗰一陣又有問題？」，質疑帖文只為「唱衰香港」。

有網民則指樓主本身態度有問題，「人家跟你說甚麼語言，你都以為是鄙視，還好意思大大聲回應」、「托運時許多東西是不能帶，地勤小哥細心提醒也被說成鄙視」。