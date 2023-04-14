不肖孫偷賣祖屋還債　8旬婆婆被迫遷露宿門外淋油抗議　後續係咁

台中1名84歲婦人近日在家門前露宿抗議，指所住的「起家厝」是與丈夫打拼得來，後來轉送給長孫。不過孫兒不肖，因投資失利而損失慘重，決定偷偷賣樓還債，業主其後要求收回單位，但老婦卻誓死不肯離開，表明：「我死也要死在這裏！」老婦還於單位前淋紅油抗議，令家人進退失據，只能報警調停，最終她在警方勸導下，答應跟家人離開。



綜合台媒報道，事件主角為84歲的陳姓婦人，早前她在所住的透天厝門前露宿抗議，指該間起家厝是與丈夫於年輕時打併一手建成的。至丈夫幾年前過世，家人決定將住宅轉到長孫名下。

陳婦接受媒體訪問時大控訴，指長孫和媳婦一家這些年來沒有好好照顧她，還對她動手，前年又偷偷把房子賣掉，聯同新業主在本月9日將她「請出」屋外。她雖奮力反抗，但卻被鎖在門外，只好躺在椅上一整晚露宿門外，還淋上紅油以示抗議。

陳婦指長孫變賣了她的起家厝，更遭新業主迫遷。（影片截圖）

陳婦稱被新業主強行迫遷，「這間房子我蓋的，我從年輕拚到現在，跟我孫子買房子那個（指新業主），說我在裏面，不能讓我住在裏面，要我出來，硬把我趕出來、抱出來」。她又悲從中來訴說：「連家中的祖先牌位和神明都被孫子請走，心裏很難過，尤其神明是自己親手雕刻的，也不知道被請到哪兒？」

陳婦的女兒其後透露，因為兒子經濟出狀況才不得已賣屋，考慮到母親不想離開祖屋，遂改向新屋主承租，但家人最近已無力繼續負擔每月3萬元台幣（折約7,700港元）房租，才被迫要求母親搬離這個家。孫女則指家人有難處，但陳婦不願配合：「弟弟欠錢沒錯，他投資失利欠錢欠800萬新台幣（約200萬港元），3月初我們已跟阿嬤講說要搬家了，甚至弟弟也找了3、4間房子要給阿嬤去住，但是她都不接受」。

陳婦最後在警方勸解下，終肯離開與家人到別處居住。（影片截圖）

過程中，陳婦女兒不斷勸母親不要太激動，惟屢勸她也不肯離開，最後家人只好請警方協助。台中第三警分局正義所副所長林家誼說，現任屋主買屋後，願意租給陳婦，後來發現陳婦在門口堆積雜物及欠租，才不想再租給她。

陳婦的激烈行動引起不少網民議論，有人認為傳統觀念害人不淺，「房子都敗掉了 ，抗議也沒用，誰叫你早就傳給孫子，怪不了別人」、「還在長孫，不就是你寵出來的」、「活該！重男輕女沒藥醫」。不過亦有人同情陳婦的處境，「可憐，長孫直接賣古厝」、「一輩子心血被敗家孫敗光」，建議她「不要再留財產給子孫！不如自己賣掉享受」、「房子就不該生前贈與」。