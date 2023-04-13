兒童公園活旁春宮片瘋傳！2男1女「3人激戰」　知被拍片咁做超狂

【活春宮／不雅片】網上近日瘋傳影片，指哥倫比亞1個兒童常用公園旁樹林裏竟然有2男1女在日間當眾性交，其間他們發現有人在觀看拍攝，卻懶理繼續「活春宮」，離譜行為被狠批是「毀盡三觀」。



哥倫比亞1個兒童常用公園旁樹林裏竟然有2男1女在當眾性交。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發4月6日，正值復活節前的星期四，亦即「濯足節（Jueves Santo）」，是基督教重要節日，也是哥倫比亞的法定假日。然而該3名男女卻趁着「聖日」，走到兒童常用的足球公園附近樹林進行「3人野戰」。

從網上流傳影片見到，2名背對鏡頭男子已脫掉內褲，1名半裸女子則替2男進行口交等性行為，其間男子一度回頭，明顯見到附近有人正在拍攝，惟他們卻未理會繼續性交，旁若無人的態度令人咋舌。

影片在網上瘋傳，當地民眾對3人行為相當憤怒，直斥「毀盡三觀」、「多麼不尊重社會！」、「我們生活在一個社會失去價值觀的世界」、「令人難以置信，這個美麗城市已滿淪落成這樣」、「性愛天堂？」。更有人聲稱還有其他人在上述地方公然性交，要求警方介入調查，惟目前未知警方會否介入調查或加強巡邏。

根據哥倫比亞法律規定，在公共場所進行性行為，一經定罪，可面臨最高61.8萬哥倫比亞比索（約1,000港元）罰款。