全部紅的！土瓜灣錶場變車房的士專用錶位　街坊頭痕但1原因無計

收費錶場被的士「霸佔」，可能會令普通駕駛者頭痕。有土瓜灣街坊發帖，抱怨區內有咪錶場被車房的士佔用，「17個霸14個」，令區內變相少了錶場，又揶揄車房「個舖位抵啦，一個舖位包十幾個車位」。網民稱附近車房數條街都有類似情況，始終租金和行業集中就會吸引車房進駐，唯有大家集體投訴，但實際上「佢又有入錶，又真係吹佢唔脹」。



有土瓜灣街坊大呻，區內部份街道錶位被車房的士霸佔。（fb群組「To Kwa Wang土瓜灣之友」圖片）

樓主在facebook群組「To Kwa Wang土瓜灣之友」發文，上傳1張圖片，顯示一個車房外的咪錶停車場，幾乎每個泊位都是的士，只有1輛私家車，貨車停路中心落貨。他批評「到底呢間的士車房究竟有冇廉恥？17個位霸14個，仲有double park（並排停車）」。

樓主批評該車房霸錶位霸到土瓜灣少了1個錶場，儼如的士專用錶位，諷刺其舖位超值，「一個舖位十幾個車位…真係慳返唔少停車場錢」。

網民指附近街道有同樣情況，「之前都會兜吓嗰度會唔會有位，而家都知道實冇，所以費事兜入去」、「唔止呢度，附近幾條街一樣，長寧街日日車房車阻街」、「總之有車房，附近啲咪錶位都會變成佢哋嘅生財工具」。樓主認為這些錶位不可能用到，「佢一架出就一架入你等你嘅事...」，「霸自己門口都算啦，佢霸晒成條街，當然佢有入錶係吹佢唔脹」，就算一日入齊14個錶位，「都平過佢1個月租車位」。

不少人認為如果所有的士都有入錶的話，其實沒什麼可以做，「公道講句如果佢keep住入錶係吹佢唔脹，但如果佢冇入錶，就真係霸位」，但若有執法人員現身，「班友咪入返錶囉」、「理論上佢有權泊，你有權等，的士本來都有泊車嘅需要，都無咩可以做」、「差人掃嗰陣入咗錶，唔超過24小時，基本上好難搞，只有掃密啲，增加入錶成本，畫下鬼腳睇係咪過24小時，係得double park嘅可以即抄」。

（綜合）