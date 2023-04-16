女友家中雞蛋多成疑似出軌證據　意外揭被2大叔包養　後續更震撼

台灣最近鬧「蛋荒」，蛋價高企成為奢侈品。有愛吃雞蛋的台男上月前往同鄉女友的租住單位時，意外發現清貧女友家中竟然有雞蛋，連忙詢問從何處獲得，當時女友聲稱是住在老家的母親獲朋友贈送。台男當時食得津津有味，直到有日兩人一起返回老家，台男多謝伯母時，才發現雞蛋原來並非伯母轉送，女友最初不肯解釋是誰送蛋，引來出軌疑雲，女友被迫爆出震撼真相，她曾為生活所迫，被２名大叔包養。不過，正當許多網民勸台男分手之際，結局出現大逆轉，兩人仍然繼續交往，令網民形容「為蛋賣身，厲害了」。



樓主從女友住處取蛋回家，甚至在社交媒體炫燿自己有雞蛋。（Dcard討論區圖片）

樓主在「Dcard討論區」撰文，和女友是國中同學，認識超過10年，讀大學認識，兩人發展成情侶後，大家都是愛蛋之人，故早餐、晚餐和宵夜都吃蛋，最近蛋價激增才吃少了。直到上月樓主前往女友租住單位，發現有1盒雞蛋，詢問女友為何買到，女友聲稱今年2月底從老家帶來，母親獲朋友送蛋，所以送了她1盒，兩人當日即煮公仔麵配荷包蛋。

隔周後樓主再去女友住所，發現又多1盒，女友再稱母親「吃不完又寄了一些來」，由於上周送的蛋未食完，樓主高高興興拿了6隻雞蛋回家，甚至在社交媒體炫燿有蛋。

上周連假，樓主陪女友回老家，兩人老家住得很近，女友家人都認識樓主，樓主上門吃飯時向伯母致謝，「謝謝阿姨送那麼多雞蛋，她分我好多，很好吃，謝謝阿姨」，結果伯母一臉問號反問「蛤？什麼雞蛋？」，甚至說「最近都買不到蛋很困擾，政府都不做事」。女友臉色特變，草草帶過話題，樓主沒當場追問。

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乘搭巴士離開時，樓主詢問女友「那個雞蛋到底是誰送的？」，女友一直顧左右而言他，一下說同學、一下說不重要，激到樓主當下發火：「所以你要跟我說有同學送你雞蛋？還是你要跟我承認你騙我？」

女友終於說出真相，由於她要付房租和生活費，家裏財政支援根本不足夠，想自己賺錢，在包養網站上載個人資料，隨後有人聯絡她，主要陪中年單身有錢企業家約會食飯，抑或陪他們出席活動，她目前和2個大叔有交易，大叔除了每個月支付4萬新台幣（約1萬港元），還會送禮物，該批雞蛋就是約會完大叔贈送。女友稱有向大叔強調她有男友，所以只會去公共場合吃飯或出席活動，絕不會去私人場所，從未發生關係。

真相令樓主大感崩潰。（Getty Images）

樓主崩潰詢問女友「一定要做這種工作嗎？這樣被人包養不是很奇怪嗎？」，質疑為何不找普通兼職。女友「不覺得自己有被包養」，她的學科功課很多，又要抽時間拍拖，一般兼職賺的錢很少，反問她不賺錢的話，樓主是否養她。女友強調當然不可能要樓主養她，只是希望男友能理解她，重申很愛樓主，「什麼能做、什麼不能做，心裏很清楚，希望你能相信我」。

樓主坦言真相太震撼，沒料到有這發展，雙方不想分手，事後仍然見面連絡。帖文引來大批網民留言，有人認為「為蛋賣身，厲害了」，亦覺得樓主「應該還很年輕，不想分手就問自己到底能不能接受，不只是現在，以後想到這些事會不會有疙瘩，自己好好想想，你有沒有辦法接受女友跟你在一起的時候，還同時勾著大叔的手撒嬌喔」，更有人批評「簡單講就是女友只想躺平爽爽賺錢，被包養又不敢承認，那不就是心虛？」。

女友向合作對象「攤牌」，直接封鎖對方。（Dcard討論區圖片）

未料事態發展超展開，不少網民認為兩人會分手收場，但女友其後竟借用樓主帳號作出更新，稱不希望被起底，但仍想作交代，兩人不打算分手。她解釋自己因為家庭問題，是無法申請學貸、低收入津貼等，過去數月賺到的收入已足夠讓她支付今個學期的生活費，所以已向「合作對象」攤牌，直接封鎖對方。

女友重申「深深的明白自己做的是錯的」，所以一直不敢告訴男友，甚至被發現時都只想找理由圓謊，但自己並非「為了錢可以出賣一切，毫無底線的人」，大一時曾在早餐店工作，而且過得很節儉，所以合作對象見她不收其他昂貴禮物，唯有送蛋，女友強調「絕對沒有做背叛男友的事，如果可以讓他放心，我也很願意一起去婦產科，證明我自己的清白」，同時呼籲「如果有任何可能認出我跟男友身份的同學或朋友，希望你們能當作不知道，我們會繼續努力一起變好的，謝謝你們」。