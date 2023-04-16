消費券2023｜已離港無申請仍獲$1500消費券　內地男：太愛港府了

【消費券2023】2023年首期3,000元消費券今日（4月16日）派發，而透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，亦會獲發半額1,500元消費券。有正在北京的內地男生就在微博發文指，雖然自己已從香港工作離職離開香港，亦沒有申請消費券，卻仍獲發1,500元消費券，大讚「太愛港府了」。《香港01》記者正向港府查詢。



消費券2023懶人包│今派首期$3000+派發領取方法/到期日/使用限制

2023年首期3,000元消費券今日（4月16日）派發。（資料圖片）

財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》宣布今年再派發5,000元電子消費券，首期3,000元今日（4月16日）派發，當中年齡18歲或以上香港永久居民及新來港人士，可領取全額3,000元消費券，而透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發半額1,500元消費券。

有正在北京的內地男生今早在微博發文指，雖然自己已從香港工作離職離開香港，亦沒有申請消費券，卻仍獲發1,500元消費券，十分感恩，「我的天！我都已經從HK離職了，都沒有申請，還有消費券，如果是真的太愛港府了」。

有正在北京的內地男生今早在微博發文指，雖然自己已從香港工作離職離開香港，亦沒有申請消費券，卻仍獲發1,500元消費券。（微博）

從樓主上載的圖片見到，其支付寶（Alipay）帳戶有1,500元政府消費券，列明有效限期至2023年10月31日，相信是今期新領取消費券金額。

從樓主上載的圖片見到，其支付寶（Alipay）帳戶有1,500元政府消費券。（微博）

另有內地網民上載圖片，稱「HK你真的……我哭S，我都畢業這麼久消費券還有我的份，沒申請新的，默默到帳，怎能叫我不愛你」。

另有內地網民上載圖片感謝港府。（微博）

帖文引來網民熱議，不少人質疑為何已離開香港仍可獲發消費券。根據消費券計劃網頁，合資格領取消費券人士須「沒有永久離開或意圖永久離開香港」，而政府判斷有關人士是否已永久離開或意圖永久離開香港時，會考慮多項因素，包括「該人士是否在2019年6月18日至2022年6月12日期間一直不在香港」、「是否有證據或資料令政府相信該人士並無意圖在可見未來返回香港」等。

《香港01》記者正向港府查詢。