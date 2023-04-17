險死！沙田天橋底天降飛鐵　途人腳中招流血：好恐怖　真身竟是…

上班路經天橋底竟「飛來橫禍」！ 有網民發文稱在沙田街市附近遇上險死還生的驚險意外，稱他每天上班時都會行經一處行車天橋底，而在上周六（15日）早上約8時，他經過相同路線時竟忽然有「天降飛鐵」，其腳部遭異物撞到，造成割傷出血及有瘀腫。樓主事後仍心有餘悸，直呼「真係不幸中大幸」，街坊都指如果撞到其他地方恐後果嚴重，「我唔敢再諗了」。網民看到照片，指出撞到樓主的是汽車的鈴冚，是金屬製造，樓主僅受輕傷已算非常幸運，呼籲他該去報案，又着街坊多加小心。



有港男日前路經沙田街市附近一處行車天橋底時，竟忽然「天降飛鐵」，其腳部遭異物撞到流血。（facebook圖片）

該名港男於facebook群組分享事件，稱他每天上班都會行經在沙田街市附近的天橋底，未料上周六（15日）早上約7時50分，竟「突然飛咗咁大舊『飛鐵』」，並撞到他的腳部，讓他差點站不穩跌倒。當下他還心想「做乜有嘢喺後面飛埋嚟，我個心即刻跌落地咁濟」。

樓主續指，幸好傷口不算嚴重，只是被割傷流血和撞瘀，而目擊事發經過的公公婆婆也不禁指，「好彩你撞到隻腳，如有撞到其他地方，就真係……」，他形容事件「真係好恐怖」，亦不敢想像如果撞到身體其他地方會怎樣。

樓主表示，現場的上方為行車路，從未料到「日日行嘅地方會發生咁嘅意外」，故讓他心有餘悸，不敢再回想事發經過，只能提醒一眾會行經沙田街市附近的民眾要加倍小心。

有網民則指出，撞傷樓主的「飛鐵」其實是車輪的鈴冚。（facebook圖片）

不少網民看後紛紛直呼樓主的經歷太可怕，指如果砸中頭部或身體重要部位，恐非死亦重傷，「好彩人無事，真係好危險，平日呢個位呢個時間返工返學勁多人行」、「你真的好好彩，繼續多做善事，並報警備案」、「真係要還神」、「我次次經過呢個位都會行快幾步，好驚突然有架車失控飛落嚟」、「真係上天保佑，但唔明咁嚴重嘅意外都唔報警，你就話好彩啫」；另外有網民則指出樓主的「飛鐵」其實是汽車的鈴冚，金屬製造，故有一定重量，被砸中「真會係死人」。