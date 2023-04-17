公屋贏家│無敵海景+超靚日落！網民公認這屋邨全港最美：以為沖繩

【最靚公屋】公屋風景竟然可以這樣美！有網民於社交媒體分享華富邨公屋美景，除了有一望無際的海景，日落日出景色更是美不勝收，形容「仿如富有人家的回家經歷」。照片隨即於網絡廣傳，網民大讚「名不虛傳，全香港最美公屋」、「海景正過貝沙灣」、「以為日本沖繩」、「平民海景樓」、「過億豪宅都無咁靚景呀」。但亦有網民指出，雖然華富邨白天風景美，惟舊屋邨走廊「夜晚真係好恐怖」、「西斜會好曬」。



網民在華富邨拍攝的風景圖，見到一望無際海景，從陽光走到黃昏夕陽，映照下格外美麗。（Facebook「華富一邨民」）

有網民以「仿如富有人家的回家經歷」為題，於Facebook群組「香港風景攝影會」轉載多張近日重回南區公屋華富邨時拍攝的風景圖。照片於走廊位置拍攝，見到一望無際海景，從陽光走到黃昏夕陽，映照下格外美麗。

照片獲其他網民大讚，直指「果然名不虛傳，全香港最美公屋」，更形容是「平民海景樓」，「過億豪宅都無咁靚景呀」、「真係住一世都願，靚同最重要有人情味，靚到冇得頂」、「人生勝利組」、「海景正過貝沙灣」、「華富邨真係無敵」、「嘩，如果住喺到，屋企望住個海景，好正！」。

網上不時有人分享華富邨美景▼▼▼

早前有網民在Facebook群組「香港風景攝影會」，分享近半年在南區公屋華富邨拍攝的美景照片。（Facebook群組「香港風景攝影會」Gary Keung圖片）

不過也有網民指出，雖然白天景色美，但太陽「西斜會好曬」，而且一到晚上便是另一個模樣，「靚係好靚，但呢啲舊屋村走廊，夜晚真係好恐怖」、「好靚，我都住過華清樓幾個月，條走廊……晚上幾得人驚的」。另有網民呼籲要趁最後機會珍惜，「這些相片真的要珍惜了，華富邨已經在倒數…」。