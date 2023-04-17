女子香港街市露出照瘋傳！趷地開腳仲咁做更狂　身份曝光震驚網民

公眾場合要注意衣着！網上近日瘋傳多張女子穿着漁網情趣內衣，於本港街市當眾擺出挑逗姿勢，甚至露出內褲幾乎走光看到下體的相片，引起網民關注，直斥行為不當，「公眾地方行為不檢？」、「真人見到會覺得好俗」。照片瘋傳後，女子真身亦曝光，原來是內地網紅，在微博有超過29萬粉絲，並曾在本港多個公眾地方穿着性感衣裝拍攝，露骨程度令人咋舌。



網上近日瘋傳女子於本港街市當眾擺出挑逗姿勢，露出內褲幾乎走光看到下體相片。（網上圖片）

有網民於連登討論區以「香港街市驚現人才」為題發文，上載多張相片。從相片見到，一名女子穿着乾濕褸、漁網情趣內衣，在街市內作狀揀選蔬菜拍照，另外2張相片甚至見到女子自行掀開乾濕褸展示漁網情趣內衣，更打開雙腳趷站地上，用手拉起下體內衣「開窿」部份露出內褲，幾乎走光看到下體私處。

網民看過照片後直斥女子行為不當，「公眾地方行為不檢？」、「套衫完全同個場景完全九唔X搭八」、「邊X個夠膽着咁核突？」、「真人見到會覺得好俗，唔會想直視」、「她究竟想怎樣？」、「為咗博like幾出位都得」。也有人認為「冇乜美感，唔係露就得」。

據了解，該名大膽女子是內地網紅，在微博有超過29萬粉絲，不時分享性感照片。（網上圖片）

不過追查發現，原來在街市拍性感照只是冰山一角！據了解，該名大膽女子是內地網紅，在微博有超過29萬粉絲，曾在巴士站、圖書館、港鐵月台、街頭紅綠燈等本港多個公眾地方拍攝性感照，而上述街市露出照，相信於今年2月拍攝。

+ 2

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。