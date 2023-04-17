10包米！鄰居門前驚現米山　超市APP新客半價買米　相片震撼網民

因為半價，所以就要大手買米？屯門有街坊日前貼相及發文，表示見鄰居門前放了10包米，只見已堆成小米山，十分壯觀！樓主稱「雖然話個APP呢幾日半價買米，但係使唔使咁大手筆」。不少網民都直呼畫面相當震撼，打趣道「好有米呀」、「今晚加餸!呀～唔係，今晚加飯!」，原來「積穀」可能因為「有着數」！



有網民發現鄰居門口堆放了10包米，已堆成小米山，（「屯門友」FB圖片）

該名網民今日（17日）在facebook專頁「屯門友」發文，稱見到鄰居門前放了多袋日本品種珍珠米，從上傳的照片可見，鐵閘門前橫七豎八地放了10袋米，場面十分驚人。

有網民表示，相信事件與1間超市的積分APP推出5折買米優惠有關，由13日至明日（18日），凡是手機程式yuu會員並首次使用網購服務，成為新客戶就可以半價優惠購買各大品牌包裝米，買夠500元更可免費送貨。以圖片中的珍珠米為例，8KG標為93.9元，半價後只需47元，買10包可慳469元。

帖文引來網民熱議，不少人都表示震驚，留言指「飢荒都夠食」、「生榖牛都未食得哂」、「可能穀牛食晒啲米，屋主都未食曬」、「搬嗰個內心好強大」，但也有人認為「其實米唔可以擺咁耐，新米舊米價錢都唔同」、「5人家庭食1年都食唔完」。不過也有很多網民查詢如何購買「半價米」，稱十分便宜而要「搶米」，「咩app？要快手搶」、「入定貨先」、「半價喎！食死都制啦」。

（屯門友）