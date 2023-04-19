搭的士拎錯$1000金牛當$100　港男急尋司機望找贖　網民：當貼士

搭的士付錢或找續時絕對要多加留意，隨時付錯錢不自知！有網民分享近日乘搭的士時的烏龍事，指拿錯1,000元紙幣當作100元，事後才發現自己付錯錢，只好在網上尋司機，希望對方找錢。不少網民反嘲諷樓主大意，「畀900蚊貼士咁好，畀我都唔找啦」，又認為他找回司機的機會渺茫，「當跌咗啦，買個肉痛教訓」。



當時車費顯示98元，樓主不經意拿出一張1000元紙幣，並誤以為是100元，遂向司機說不用找續。（《降魔的》劇照）

該網民於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」撰文，表示周二晚（18日）搭新界的士由天水圍前往屯門工廠區，下車時咪錶顯示車費為98元，他不經意拿出一張1000元紙幣，誤以為是100元遞向司機。樓主下車才發現付錯錢，可惜已太遲，他直指忘記車牌和司機名稱，於是膽粗粗發文，稱希望能找回該的士司機並找錢，又指該1000元是急用救命錢，「我知道我會被人笑但麻煩你哋」。

帖文引來不少網民留言，認為樓主太大意，提醒他付錢前要看清，又認為找回司機的機會渺茫，「用張金牛當買個教訓啦」、「 唔使做仲要畀900貼士咁巴閉？」、「司機大佬話多謝你咁大方」、「冇㗎啦，當跌咗」。

（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）