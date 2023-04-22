跨境返工！港人為慳錢深圳租270呎單位　用3小時往返銅鑼灣引熱議

中港兩地通關後來往愈趨頻繁，不少人都會跨境上班或上學。近日有港人為省錢，獨自於深圳租住25平方米（約270呎）高層單位，月租1900元人民幣（約2,168港元），單位較近福田口岸，約1小時20分鐘可到達銅鑼灣上班，即往返時間近3小時。樓主認為，「其實除笨有精，一個月返工多咗嘅交通費，都慳過喺香港租樓一大截」。



有港人為省錢，獨自於深圳租住25平方米（約270呎）的高層單位，月租1900元人民幣（約2168港元）。（facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」圖片）

該港人於facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發文表示，原於香港住居屋，但因一半工作在深圳，另一半在香港，加上愛上深圳這個地方，故決定「住埋喺深圳」。樓主獨自於深圳租住一個25平方米（約270呎）單位，月租1900元人民幣（約2168港元），因較近福田口岸，所以略貴。他說，屋苑租金1700元人民幣（約1940港元）起跳，「我嫌1700嗰啲住得低層嘈，我加咗少少錢，1900蚊住高層」，單位包床枱櫈，基本電器例如熱水爐、冷氣、抽油煙機等，他大讚屋苑管家，「真係好抵讚好體貼、做事企理、有禮貌」。

從樓主上載的照片可見，單位內只有簡單一張鐵架床、一張書桌、櫃，開放式廚房，窗外望對面樓景，並較緊貼。單位內只見書桌上有個背包，地上有雙鞋，未見有其他儲物，相信樓主是剛入住。

樓主表示，香港工作地點在銅鑼灣，他日前嘗試從深圳去銅鑼灣，約1小時20分鐘即可到達，「都唔係好辛苦，因為住得好近口岸」。他說，「其實除笨有精，一個月返工多咗嘅交通費，都慳過喺香港租樓一大截」。

單位簡約的設計引來網民揶揄像病房，「sorry，以為竹篙灣開返」、「第一眼以為係隔離病房！特別係張床」、「似病房多一點，這種白色不舒服，早出晚歸上班族OK的」，又有人指出樓主每日要花近3小時來回深圳與銅鑼灣太費時，「日日鐵人耐力賽」。

不過也有網民支持樓主決定，及認為單位不錯，「最緊要舒服，近關口又方便，放假喺深圳行街食嘢好方便，雖然搭車辛苦啲，計返平過劏房！」、「望落都好企理，好過香港住劏房」、「最緊要乾淨企理，要豪宅不是這價錢呢！」、「淘啲嘢簡單執下就ok喇，溫馨啲」、「咁深圳要上班嘅，有地方落腳方便啲」。

樓主其後回覆網民留言表示，不介意別人嘲諷，認為「百貨應百客，我自己覺得住得舒服，又覺得抵就得啦」，而且「一個人住冇乜大要求，最緊要就係慳錢」，認同單位環境比在香港住劏房好。對於有網民認為單位牆壁太白像病房，樓主說「唔知係唔係我部手機影得衰，其實嗰度啲油漆顏色可以㗎」。