好驚！大廈高層驚見落地窗　無窗花恐跌落街　網民嚇親：天堂捷徑

這樣的裝修設計，你敢採用嗎？日前有網民指在某高層住所的室內，竟然裝設能夠隨時開關的落地窗，並無任何欄杆下，單看圖片都覺得危險。不少網民都對此奇特的裝修感到訝異，表示看着都已腿軟，更笑言「逃生門，逃避人生的大門」、「小王（男性第三者／姦夫）的逃脫門」；亦有人覺得家中若無老人小孩，小心點也並非不可。翻查資料顯示，圖片原來轉自Twitter，該單位裝修工程仍未結束，而落地窗將會再加層玻璃欄杆以做阻隔，將會更安全。



在某高層住所室內，竟然裝設能夠隨時開關的落地窗，在無任何欄杆阻隔下，極為危險。(FB圖片)

該網民在Facebook「奇葩裝潢分享中心」發帖，圖片顯示在某高層住所的室內，竟然裝設能夠隨時開關的落地窗，但窗邊的內外均無任何阻隔，極度容易產生意外，倘若家中有老人或小孩不慎「差錯腳」，就恨錯難返。

對於這樣大膽設計，網民紛紛笑言「真•落地窗」，「炒股失敗逃生通道？」、「萬一喝醉了」、「逃生門，逃避人生的大門」、「不只心涼，身子都涼」、「一秒下樓，比電梯還快」、「小王（男性第三者/姦夫）的逃脫門」、「想起男女在落地窗前愛愛不小心掉下去的新聞」；亦有人直言可怕，「懼高症看到腿已軟」、「左上角的LIVE讓人細思極恐」。

不過有留言認為其實沒有想像中那麼危險，「如果家裏沒有老人小孩、家庭和睦不會走極端、平時生活小心，這樣做好像也不是不可以」、「其實蠻不錯，如果有火災不用擔心防護欄封死被燒，而且有種浪漫的感覺」。

翻查資料顯示，原來圖片轉載自Twitter帳號。雖然該設計的確是使用全落地窗，但其實圖片的家居仍未完工，落地窗的中間位置將會再加層玻璃欄杆以做阻隔，避免因失誤而掉進「深淵」，相對更為安全，而類似設計不但能增加空間感，亦能提升通風效果，一舉兩得。