男生刮肛毛後傳惡臭　現4大問題超難搞　撰千字文警世：勿脫肛毛

毛髮過於旺盛在生活上可能引起不便，有體毛旺盛的男網民深受肛門附近體毛過長困擾，排便時經常會有排泄物沾到毛上，於是他決定自行將肛毛刮去，一勞永逸。不過，除毛後他卻產生了4大煩惱，包括「肛門痕癢、發臭、無法放屁及新長出來的毛刮到肛門幼嫩皮膚」。於是他在網上分享細節，希望警惕他人「千萬不要刮肛毛啊」。事件引起網民及多個媒體關注，爭相轉發及報導。

事實上，該帖文可追溯到15年前，國外有網民將自身經歷分享到論壇上，由於用字生動、行文有趣，迅速爆紅，更被翻譯成中文，被轉載到中港台的各大論壇。只是近日被台灣網民翻炒，再度成為熱話！



近日有台灣網民翻炒帖文，叫人「千萬不要刮肛毛」。（網上截圖）

有網民發帖表示自己素來有肛毛過長及濃密的煩惱，每次排便後都會有糞便沾到毛上，難以清潔乾淨，而用大量廁紙又會倒塞馬桶，於是他決定自行脫毛。然而，這卻是他「人生中最大的一個錯誤！！！！」。

他在家中自行「用廉價的一次性剃刀刮肛毛」，起先還十分滿意，「感覺真是小清新」，更以為從此解決難題，沒想到只是徒添煩惱。他翌日上學時發現，因為失去肛毛疏導，汗水沿尾椎直接流向肛門，並形成污垢「留下一層大便一樣殘留物」，隨後出現肛門痕癢及惡臭，「好像一萬隻螞蟻在屁股上爬來爬去」，迫切的想用手抓但又要在人前死忍。

有網民訴說脫去肛毛後，產生4大煩惱，包括「肛門痕癢、發臭、無法放屁及新長出來的毛刮到肛門幼嫩皮膚」。（電影《食神》劇照）

他回到宿舍想要用風扇吹乾股溝，卻聞到帶有糞便味道，「我掰著屁股吹着風扇，感受着自己大便味道的風吹拂在臉上」，濃烈氣味更薰得宿舍的狗狗都受不住「開始汪汪狂叫」。而且由於臀部緊密貼近，令他無法放屁。至於肛毛剛開始長出來時「又粗又硬」，感覺就好像「屁眼坐在釘板上」，更是令他苦不堪言！該男大生於是在網上寫下千字文警告他人「千萬不要刮肛毛啊」。

由於帖文用字生動有趣，隨即引起網民熱烈討論，「笑死，太詳細了吧」、「這是警世文中的典範」、「看得我菊花一緊」。而帖文被廣傳後，亦在台灣媒體、討論區及香港各大討論區出現。

網傳2008年1月，國外論壇有網民以「別刮那裏的毛」（Don't shave that hair）為題發帖，訴說刮去肛毛後的痛苦。（網上截圖）

事實上，此帖文可以追溯到2008年1月，國外論壇有網民以「別刮那裏的毛」（Don't shave that hair）為題發帖，訴說刮去肛毛後的痛苦。此帖文迅速在國外論壇及社交平台以「「別刮你的肛毛」（Don't shave your butt hairs.）為題被轉載，隨後有人將內容翻譯成中文並進行修改潤色，成功打入中港台討論區，成為「流傳千古」的潮文，似乎每年氣溫開始升高就再被翻炒。

（綜合）