38歲男瘋狂減肥1個月！成功減逾5公斤　這樣做膝蓋勞損似60歲長者

減肥也切忌操之過急！杭州有38歲男子做體驗時發現有「三高」問題，包括高血壓、高血脂等，醫生建議減肥，他下定決心後去辦健身會籍，固定每天踩40分鐘健身單車，為追求更佳效果，將單車阻力設到最大，1個月後成功減逾5公斤，但雙腳出現無力及膝關節痠痛情況。骨科醫生檢查發現，他的膝蓋勞損到像60歲長者一樣。



骨科醫生謝濤診斷後認為，吳先生的膝蓋勞損和踩健身單車有關。（微博影片截圖）

內媒報道，杭州38歲男子吳先生（化名）早前參加公司體檢，收到報告他未到40歲就加入「三高軍團」，出現高血壓、高血脂及中度脂肪肝，醫生建議他減肥。吳男下定決心，即刻到健身中心辦會籍，固定每天踩40分鐘健身單車，為達更好健身效果，他將單車阻力調到最大。

堅持1個月後，吳男成功減逾5公斤，但同時出現雙腿無力和膝關節痠痛情況，他平日上樓梯很辛苦、腿抬不起來。他到杭州市第一人民醫院骨科求醫，仔細檢查膝關節，確認是典型的運動損傷。磁力共振結果顯示，吳男膝關節軟骨幾乎完全磨損，醫學上叫髕骨軟骨軟化，正常在中老年人士身上發生，吳男很年輕不常見。

骨科醫生謝濤了解他近況，認為和健身單車有關，他將阻力調到最大，還喜歡左右搖擺身體，屬不當發力，踩1個月就似膝蓋用了20多年一樣，他膝蓋的磨損重度相當於60歲長者，「這種運動損傷，在新手中非常常見」。

謝醫生指，市民常說的膝蓋骨就是髕骨，髕骨關節是膝蓋節的髕骨與股骨之間構成的關節，表面有軟骨，踩健身單車時發力，會令軟骨過度摩擦，造成慢性損傷。軟骨沒有神經，磨損早期不會覺痛，出現症狀時都已較嚴重，較明顯的徵症是膝蓋出現響聲。如膝蓋彎曲覺痛，應馬上休息停止踩單車，避免過度勞損及時就醫。他另外建議，民眾踩單車時別盲目追求速度和力量，過度追求強度會對身體構成損傷。

網民認為吳男這樣踩健身單車很傷膝蓋，「他還能堅持1個月絕了」、「平時通勤踩自行車，膝蓋就受不了了，他還能功率開最大踩」、「這人行動力真高，就是有些莽」。不少人提醒減肥人士不應操之過急，「可以游泳」、「減肥不要長時間跑步、踩單車、爬樓梯」、「跑步也要先降體重在跑，不然膝蓋就廢了」。

（綜合）