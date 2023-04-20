被妻控出軌、逼「3P」拍性愛片　百萬抖音網紅落淚反擊：是她出軌

在社交平台抖音（TikTok）擁有250萬粉絲的馬來西亞男網紅View Chin，被前妻Shermine指控是「世紀渣男」，除了婚後出軌女員工、家暴，更強迫她吃春藥興奮劑「助興」拍攝性愛影片，甚至邀約「3人行運動」激戰。Shermine已就事件報警，事件令網民一面倒怒罵Chin。



事件曝光後3天，View Chin終於現身，指去年12月已離婚，並獲得3名孩子的撫養權，又聲淚俱下地反駁前妻指控，聲言自己才是「受害者」，強調「我沒有出軌，是她出軌」，但承認「我有打過前妻，我有錯，對不起」，而出手的原因是發現前妻有暖昧對象，但堅決否認有落春藥拍攝多人性愛片。他又指是前妻背叛了家庭及孩子，他才會痛心斬斷8年夫妻情，呼籲前妻盡快現身溝通協商，「和平解決」今次事件。前妻暫未有回應。



View Chin與太太Shermine是活躍抖音的網紅夫婦，2人育有3名子女，經常又貼出家庭生活照，讓人以為這個家庭關係很和諧，詎料Shermine大爆丈夫是「世紀賤男」。（fb圖片）

服裝品牌創辦人View Chin與前覱Shermine原是活躍抖音的網紅夫婦，其中Shermine坐擁110萬粉絲，而View Chin的受歡迎程度甚於太太，粉絲數目達250萬。2人結婚8年，育有3名子女，經常直播宣傳產品，又貼出家庭生活照，讓人以為這個家庭關係很和諧，沒想到只是「表面幸福」，內裏完全不是那回事。

Shermine日前於社交平臺發文大控訴，指丈夫婚後在她誕下第3胎時出軌女員工、坐月時與照顧孩子的護士到酒店開房，甚至會在遇到壓力時會家暴她、強迫她吃春藥興奮劑後性交，並拍下性交過程，更曾要求「3人行」多人激戰。Shermine自言因害怕孩子未來生活就範，並被迫在員工前繼續扮恩愛，以維持丈夫「好男人」的人設，惟她終決定公開事件，並會循法律途徑爭回孩子撫養權。

Shermine近日於社交平台發文控訴，丈夫於她誕下第3胎時，出軌女員工，至今已長達1年。（fb圖片）

View Chin涉家暴前妻過程▼▼▼

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網民對事件議論紛紛，大部份都批評View Chin是賤男，「對了，勇敢的離開這樣的禽獸渣男，牠會有報應的」，並要求警方介入，「警方還不出手嗎？」。

面對網民一片罵聲，View Chin事隔3天現身接受馬來西亞《中國報》訪問，聲淚俱下反擊前妻指控，稱自己沒有婚內出軌、強迫她吃春藥、拍性愛影片和邀約多人運動，反指是前妻出軌在先，並兩度被他抓包。

服裝品牌創辦人View Chin與前覱Shermine原是活躍抖音的網紅夫婦，詎料去年12月己離婚，關係大破裂。（網上圖片）

View Chin表示，與前妻9年前透過交友平台認識，不久後2人奉子成婚，而他打拼事業時，前妻一直都支持、崇拜和順從他；但直到3年前，他發現有陌生男子私訊前妻，曖昧問道「寶貝，你在幹嘛？」，於是質問前妻，前妻否認有曖昧對象，堅稱不認識該陌生男子。

「再大方的男人，都不可能假裝沒事，雖然她不承認，但我預感這個陌生男子是她的曖昧對象」。View Chin指自己為了家庭選擇原諒前妻，但到去年8月1日、前妻生日當天，他再次發現有陌生男子向妻子發送曖昧訊息「生日快樂，我愛你」，當場氣炸質問前妻，前妻承認由於他過去一直忙於事業忽略了她，因此出軌。他表示，自己一直奮力打拼賺錢養家，想給家庭良好生活，卻遭到前妻背叛，故決意離婚斬斷8年婚姻。

View Chin承認婚姻期間曾與女員工Mira到峇厘島旅遊，但強調不是幽會，而是當時發現前妻有暖昧對象，夫妻關係緊張，而女員工是「陪他出國散心」，他表示Mira是其工作夥伴，有向對方透露自己的婚姻狀況，「她也理解我的生意狀況，她清楚我的掙扎」。他稱在直播後，經常會和Mira一起吃頓好的犒賞自己，而到酒店吃自助餐或是吃飯是他們的選擇之一。View Chin指去年離婚後已回復單，承認有打算跟Mira結婚。

服裝品牌創辦人View Chin與太太Shermine是活躍抖音的網紅夫婦。（網上圖片）

View Chin又說，去年8月和前妻協議離婚，對方曾百般挽留，但他堅決拒絕，並於去年12月離婚，由於前妻沒有出庭，加上他的經濟條件較好，故獲得3名孩子的撫養權。他表示離婚後沒有阻前前妻探望子女，惟上周前妻突然擅自把孩子帶走，又搬走家裏的用品，他因憂心及掛念孩子，故已就事件報警。

有關風波在社交媒體傳開後，View Chin的形象一落千丈，生意嚴重受影響，如今被迫暫停其業務和直播帶貨，合作方及商家甚至揚言要和他終止合作關係。他明言，「迫切希望」與前妻「和平解決」和處理問題，呼籲前妻盡快現身溝通協商。Shermine暫未有回應。

不過，網民對View Chin的說法似乎並不賣帳，「這男人肯定是說謊」、「老公說自己全對就是老婆錯，這種王八蛋」、「他老婆有沒有出軌沒有人知道，除了他自己」。