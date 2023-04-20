坑口商場熟食街有老鼠收銀？體型大插頭一倍　街坊：光明正大開餐

米奇光顧熟食街？有將軍澳街坊發文，指周三（19日）晚上經過區內某熟食街時，驚覺有飲品店收銀台上有老鼠「看檔」，「當時9點，仲有不少人行過，米奇光門正大開餐，冇驚過」。不少人認出事發地點為坑口站某商場的熟食街，坦言已非新鮮事，指樓主見識少，「唔係剩係得呢間」。《香港01》正向管理公司查詢。



將軍澳街坊發現商場店店收銀台有老鼠，不少人認出該熟食街。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

樓主今日（20日）在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指區內有商場食店驚現鼠蹤。照片所見，收銀台的拖把上有團灰黑色物體，放大見到有隻比插頭大上一倍的老鼠，事發時店舖已經打烊，只有牠在收銀位置，猶如在「看檔」。樓主大呼「好核突，安已不，雖然我冇幫襯，但呢個畫面揮之不去」。她續指，昨晚9時途經相中店舖，當時熟食街仍有不少人行經，「米奇光明正大咁開餐，冇驚過」。

許多街坊認出事發地點是坑口站某商場的熟食街，指整個場地衛生都欠佳，「唔係剩係得呢間」、「呢個場出名多米奇老X㗎啦」，反諷「證明個場啲嘢好食先嚟食，食物品質有保證」，甚至笑指樓主「見識少」，是否最近才加入群組。

有網民認為街市出現老鼠不為奇，「夜晚仲精彩」、「不意外，街市啲肉枱先恐怖」、「招財鼠」、「街市入面啲燒味鋪先經典」。有人更指該熟食街已非首次爆出鼠患問題引起討論，「自從上次爆咗老鼠單嘢，我冇再喺嗰度買過任何嘢食，我知附近係多老鼠，但俾我望到真係接受唔到」。

（綜合）