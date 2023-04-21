百萬網紅出軌正宮反擊　稱被逼食春藥拍片　4證據嗆「世紀渣男」

擁有逾250萬粉絲的馬來西亞網紅View Chin，與同是網紅的「前妻」Shermine原是網民公認的恩愛夫婦，但近日卻互相指摘對方出軌，事件連日來鬧得沸沸揚揚。Shermine首先發炮指控View Chin是「世紀渣男」，聲稱對方出軌，自己被家暴及逼吃春藥「助興」拍攝性愛影片，甚至想約炮作「3P」多人運動。



Shermine拋出震撼彈後，View Chin日前現身聲淚俱下否認指控，宣稱去年12月已離婚，又指是知悉前妻有曖昧對象才氣得出手打人，但否認自己出軌或對前妻餵藥。



這次輪到Shermine出招，她透過當地傳媒列出4大點證據對View Chin大反搫，力證對方出軌，強調自己為了孩子一定會堅持到底，「我想要做一個好榜樣給他們看，我不想要一直忍氣吞聲」。



Shermine列出4點證據反駁View Chin說法，聲淚俱下。（星州日報）

View Chin是馬來西亞網紅，於抖音（TikTok）擁250萬粉絲，本身經營服裝品牌公司；其「前妻」Shermine亦是抖音網紅，坐擁110萬粉絲。2人結婚8年，育有3名子女，經常直播宣傳產品，又貼出家庭生活照，讓人以為這個家庭關係很和諧，沒想到只是「表面幸福」。

View Chin與太太Shermine是活躍抖音的網紅夫婦，2人育有3名子女，經常又貼出家庭生活照，讓人以為這個家庭關係很和諧，詎料Shermine大爆丈夫是「世紀渣男」。（fb圖片）

Round 1：Shermine指控View Chin出軌、家暴、逼「3P」



事緣日前Shermine於Facebook拋震撼彈，控訴View Chin是世紀「世紀渣男」，除了婚後出軌女員工、家暴，更強迫她吃春藥興奮劑「助興」拍攝性愛影片，甚至邀約「3人行運動」激戰。她稱為了孩子默默忍受，繼續在人前裝作恩愛維持對方「好男人」形象，惟終忍受不住公開事件並已報警，並會循法律途徑爭回孩子撫養權。

第1集：百萬粉絲網紅被爆世紀渣男！出軌、家暴逼妻「3P」拍片 下場慘了

View Chin涉家暴前妻過程▼▼▼

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Round 2：View Chin現身聲淚俱下否認出軌



Shermine指控令網民一面倒怒罵View Chin「賤男」。事隔3天，View Chin接受馬來西亞《中國報》訪問，聲淚俱下反擊前妻指控，稱自己沒有婚內出軌、強迫她吃春藥、拍性愛影片和邀約多人運動，反指是前妻出軌在先，並兩度被他抓包。他表示，自己一直奮力打拼賺錢養家，想給家庭良好生活，卻遭到前妻背叛，故決意離婚斬斷8年婚姻。

View Chin承認婚姻期間曾與女員工Mira到峇厘島旅遊，但強調不是幽會，而是「陪他出國散心」。View Chin又說，去年12月與Shermine離婚，目前已回復單身，承認有打算跟Mira結婚。View Chin明言，有關風波在社交媒體傳開後，其形象一落千丈，生意嚴重受影響，強調「迫切希望」與前妻「和平解決」和處理問題，呼籲前妻盡快現身溝通協商。

第2集：百萬網紅被妻控出軌、逼「3P」拍性愛片 現身落淚反擊：是她出軌

服裝品牌創辦人View Chin與太太Shermine是活躍抖音的網紅夫婦。（網上圖片）

Round 3：Shermine現身列4點「正宮大反擊」



View Chin聲淚俱下否認指控，《星州日報》刊登Shermine訪問，列出4點證據反駁View Chin說法，又指會向宗教局舉報女員工Mira破壞其婚姻，也和律師討論過，會全權交給律師處理。

證據1：Mira曾訂婚，但相信已解除婚約

Shermine指出，Mira於2021年年尾訂婚，她與View Chin亦有出席訂婚典禮，3人還一起合照，「Mira父母親也有看到，那時候我還懷着孕」。但她表示，相信Mira之後已解除婚約，因為已經與View Chin在一起。

Shermine近日於社交平台發文控訴，丈夫於她誕下第3胎時，出軌女員工，至今已長達1年。（fb圖片）

至於View Chin指與Mira到峇厘島旅遊是「陪他出國散心」，Shermine表示，這趟行程全是她規劃，「行程是我安排，房間是我預定，導遊也是我幫忙找的」，更預定了2，000多令吉一晚的別墅式套房，但就算她苦苦哀求，View Chin仍然拒絕帶她同往，卻與Mira旅遊，質疑：「什麼叫我去峇厘島只是跟員工去散心？告訴我，有哪個老板會對員工這樣？」

證據2：結婚8年來沒有出軌

Shermine強調，她結婚8年來不曾出軌，「我在這8年看付出，認識我的人都有目共睹」。她指出，自己長期喂母乳，根本不可能出軌，女傭也可以作證，「在餵母乳期間，還有時間跟你出軌？」，而且她除了在家擠奶，還要工作、看寶寶、接女兒放學，更不可能出軌。

Shermine稱，她本身很愛View Chin，很尊重也很佩服他有上進心，反問：「一起生了3個孩子，怎麼可能會沒有感情？」

服裝品牌創辦人View Chin與前覱Shermine原是活躍抖音的網紅夫婦，詎料關係大破裂。（網上圖片）

證據3：View Chin執意要保住Mira

Shermine指出，她發帖揭發View Chin與Mira偷情前，曾給予View Chin機會，條件是View Chin必須要拍攝影片公開自己出軌，並解僱Mira，惟View Chin竟回應「不可以」，令她憤怒，「到這個時候，他都還要保她」。

證據4：仍被View Chin喚作老婆

至於View Chin指雙方已離婚，Shermine表示，View Chin直到現在還稱呼她為「老婆」，「如果像他所說的（已經）離婚，為什麼還要叫我老婆？」。Shermine並展示與View Chin對話截圖，證明View Chin仍稱呼她作「老婆」。

Shermine指出，她發帖揭發View Chin與Mira偷情前，曾給予View Chin機會，條件是View Chin必須要拍攝影片公開自己出軌，並解僱Mira，惟View Chin竟回應「不可以」。（星州日報）

Shermine又強調，自己為了孩子一定會堅持到底，「我想要做一個好榜樣給他們看，我不想要一直忍氣吞聲」。不過，Shermine未有直接回應現時是否已離婚，或在是否在去年12月離婚，僅重申她會交由律師全權處理。