好姐姐！外傭回鄉病倒錯過返港航班　堅持自購機票來港原因極暖心

外傭和僱主要建立良好關係，必定靠雙方合力維持！日前有女僱主發文感激遇上「好姐姐」，她指外傭要回鄉1個月，但在對方預定回程前1個星期卻失去聯絡，本以為她不願回港，打算另再物色新的外傭姐姐時，對方卻現身稱會自行購買直航機票來港，表示要回來繼續照顧太嫲。原來姐姐回鄉後一直生病，其家人不許她來港工作，但她掛心太嫲而堅持回來。僱主表明願意付機票費用，但姐姐仍堅持自費，僱主感恩稱「第一次遇到咁好姐姐」。網民都很羨慕樓主能請到這麼好的外傭，同時相信是樓主家人平日對待姐姐如親人般，「關係都係雙向」，才有如此回報。



有女僱主指外傭回鄉後，在接近預定回港時間卻無法聯絡，本打算另再物色新姐姐時，詎料對方竟自費機票來港太嫲，令她覺得很感動。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該女僱主在Facebook「表揚好姐姐開心分享區」群組發帖，指聘請的外傭姐姐已經照顧太嫲長達5年，其間完全沒有回過家鄉，所以當她表示想回印尼1個月時，樓主都立刻答應讓她請假，不過就擔憂「都怕佢唔返嚟」，因為覺得大多數外傭回鄉後都不會想再返港工作。

直至外傭預定回港前1星期卻失去聯絡，樓主表示外傭原定4月2號從新加坡轉機，4月3號到港，眼看她沒有登機已經打算另再物色新的外傭姐姐，詎料姐姐卻在4月3號自行購買直航機票，表示一定會來香港繼續照顧太嫲，因為覺得樓主一家平日待她不薄。

樓主後來才知悉，原來姐姐回去印尼後就病了1個月，因為還在發燒，所以其家人不許她來香港繼續工作，因而感恩稱「佢真（係）好負責任」，表明願意為她報銷機票費用，但她仍堅持要自行付費，故稱「第一次遇到咁好姐姐」。樓主表示，自知90多歲的太嫲比較難照料，所以在外傭姐姐回來的首月會支付雙糧，以表謝意。

樓主自知90多歲的太嫲比較難照料，所以在外傭姐姐回來的首月會支付雙糧，以表謝意。（《逆權司機》劇照）

對於樓主能聘請這麼盡責和有情有義的外傭，網民都表示很羨慕，「我都想搵個咁好，一半好已滿足！」、「好姐姐難求」、「真的來報恩」；亦有人覺得是樓主家人平日待人不薄的回報，「關係都係雙向」、「相信樓主一家除咗物質上嘅心意，仲令姐姐感受你地情感上嘅心意」、「要好好珍惜僱傭關係」。

有留言同樣分享遇到好姐姐的經歷，表示家中因急辦喪事，要拜託姐姐不放假幫忙顧小孩，「我話畀返假或錢佢，佢竟然同我講『Mama唔使假唔使錢，我幫你湊住BB』」，因而表示一日薪金不多，但卻記住對方的心意，更覺得「同雪中送炭無分別」。