荃灣買手撕雞麵僅得8條！食客批份量少、店員態度差：仲要受佢氣

今時今日經營生意不容易，不少食店也會扣減份量以減低成本。有網民日前到荃灣一食店購買外賣手撕雞麵，過程中不滿被店員以惡劣態度對待，返家開餐時更發現盒內竟只有共8條雞絲，不禁怒極發文分享中伏經歷，告誡一眾網民。網民看過相片也認為食材份量少得可憐，有貨不對辦之嫌；亦有街坊指過往幫襯時同樣曾有不快經歷，批評涉事食店「一向趕客」。



有網民日前到荃灣一食店購買外賣手撕雞麵，過程中不滿被店員以惡劣態度對待，返家開餐時更發現盒內竟只有共8條雞絲，不禁怒極發文分享中伏經歷。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

該網民日前於facebook群組「中伏飲食報料區」分享親身中伏經歷，表示日前在荃灣一店舖購買手撕雞麵及涼拌雞腎小食，過程遭到女店員惡劣對待。他指自己首次光顧，不知道店舖原來設有「潛規則」，須先點好麵類才選餸菜，「第一次幫襯，唔知原來要跟佢潛規則次序叫，仲要俾佢話受佢氣」、「我叫咗餸先佢就喺到發脾氣X我，鬼知佢要點叫咩」。

成功買到食物後，樓主返家開餐時再度感到不滿，直言「打開盒嘢真係燥X咗」，皆因他發現整盒手撕雞麵合共僅有8條雞絲。從他上載的相片可見，飯盒內放有拌麵以及他所點的雞腎小食，8條雞絲則被夾出，整齊放於盒蓋上，以示份量不足。

不少網民看過帖文也有共鳴，直言曾光顧同一食店的不同分店，同樣受過店員惡劣對待，「以後永不幫襯，又貴又細份態度又差」、「鹹到飛起，試過一次不了，又係得幾條雞絲」、「佢所有客都係諗住做一次」。亦有網民笑言樓主所獲的份量已非最少，「你可以將啲雞再撕細條啲，咁就可以有好多條啦」、「你咪好，上次老公淨嗌雞絲飯，多你幾條雞咋」、「正式『搜屍雞』，有得玩，有得食」。