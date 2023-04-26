人妻「獻身校長」換兒進明星學校　夫攤牌反被嗆2宗罪　後續更狂

為了孩子，可以去到幾盡？內地微博近日廣傳多張「刷新三觀」的對話截圖，指一名人妻為了讓孩子入讀名牌明星學校，竟然向該校校長「獻身」，而2人對話更相當露骨，校長明言「期待妳的溫柔和美麗，還有體香」、「那麼光滑細膩，像小姑娘一樣水靈靈」等。「綠帽」丈夫知悉事件崩潰，向妻子「攤牌」，卻反而被嗆：「別幼稚了好嘛？你作為一個家長，為孩子受點委屈算什麼？」，並列出丈夫2宗罪，「你能不能別這麼不懂事」、「真不想老婆孩子受委屈，別在這裏跟我牛，你一個兩萬塊工資不嫌丟人？」。

事件引來網民熱議，感嘆「做事無底線了」、「歪理當真理」，又勸丈夫考慮離婚，「今天為了學校可以有1次，未來可以有無數次」。



內地微博廣傳多張對話截圖，指一名人妻為了讓孩子入讀名牌明星學校，竟然向該校校長「獻身」。 （示意圖／gettyimages）

從網上流傳的對話截圖見到，該人妻為讓兒子入讀心儀學校，答允與學校校長發生性關係，然而校長「食過返尋味」繼續，明言「還是比較想妳，想回味一下」、「讓我好好欣賞一下妳的氣質和魅力」、「那麼光滑細膩，像小姑娘一樣水靈靈」。人妻回覆「說過就這一次」，校長即說「名額很緊張，我只能說盡力幫妳插（孩子）進來（學校）」，又強調「這個階段孩子最重要」。

丈夫知悉妻子向校長「獻身肉體」崩潰，責罵妻子「出軌」行為，惟人妻反嗆：「我這個叫出軌？我為了家庭，為了兒子，做這麼多！你以為我願意跟他搞？我為的誰？」。丈夫追問「照妳的意思，妳還覺得妳很無私，出軌出成犧牲奉獻了？」，人妻則反駁：「別幼稚了好嘛？你作為一個家長，為孩子受點委屈算什麼？我在你眼中就這麼沒底線？反而是你，真不想老婆孩子受委屈，別在這裏跟我牛，你一個兩萬塊工資不嫌丟人？」

人妻之後想緩和氣氛，建議「我們各退一步好嗎？」，但丈夫「企硬」說「怎麼退？」，要求妻子讓孩子退學，並與校長斷絕來往，又稱「我已經在找關係舉報他（校長）了」，然而人妻拒絕，「付出這麼多好不容易上了，現在你說退學？」。丈夫不滿怒罵「為了給孩子上學，妳就跟別人上床。臉都丟完了」，卻被妻子譏諷「你能不能別這麼不懂事」。

丈夫與妻子對話截圖。（網上圖片）

網民看過對話截圖議論紛紛，「感覺現在大環境，做事無底線了」、「歪理當真理」、「從聊天紀錄看，這個女的確實不是那種抱着出軌心態去的，只能說她對母愛這個詞的理解，已經超過了所有範圍，建議看一下精神跟心理醫生」。亦有人勸丈夫考慮離婚，「今天為了學校可以有1次，未來可以有無數次」。

翻查資料，這組對話截圖早前2019年流傳，至近日微博有人「翻炒」轉載，再度引起熱議。