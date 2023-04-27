外國網紅胸前「雄偉負擔」變最大負累　試衫整爛衫不及搭飛機困擾

俄羅斯26歲女子安娜塔西亞（Anastasiya Berthier）天生擁有34KK巨乳，好身材卻為她的生活帶來許多不便，除了在服飾店試穿時常常會被卡住，搭飛機時也因為胸部太大擠不進經濟艙，最後只能選擇搭乘商務艙或頭等艙。



來自莫斯科的安娜塔西亞，時常在網路上大方分享好身材，是Instagram擁有150萬粉絲的網紅，雖然好身材讓她獲得很多關注，但生活中卻因為胸部常發生尷尬事件。

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安娜塔西亞表示，雖然她很喜歡自己天生的胸部，但是常常會不小心撞到周圍物品或人，「我每次搭機都會選擇商務艙或經濟艙，尤其是長途飛行，這樣才有空間伸展背部」。

安娜塔西亞表示，除了搭機的不方便，買衣服也時常造成困擾，「在服飾店試穿時我可能會卡住，需要有人幫忙我脫衣，有時還會把衣服撕破，這點真的滿煩人的」，走在路上時，還有駕駛為了看她差點造成車禍。

安娜塔西亞表示，未來她很希望能夠生兒育女，但又害怕懷孕會毀掉她的身材，所以有可能會考慮代理孕母，以完成自己想要當媽媽的心願。

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