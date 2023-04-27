放售唱片列明$50三隻！買家問六隻是否$100竟被公審　原來係咁計

誤會大了！日前有賣家在Facebook平台出售唱片，並標價為「80蚊一隻、60蚊兩隻、50蚊三隻」，隨即惹來有與趣的買家查詢，是否100元能購買6隻，樓主不解對方如何計算，故截圖分享到網上。不少網民看過後紛紛表示迷惘，不明買家有何錯處，直至有人多番思考後，才理解樓主想要表達的意思應是「80蚊一隻，120蚊兩隻，150蚊三隻」，眾人知悉是樓主表達欠佳後，寸爆稱「中文係咪體育呀Sir教」、「你做多啲閱讀理解試卷先啦」。



有賣家在Facebook平台出售唱片，並標價為「80蚊一隻、60蚊兩隻、50蚊三隻」。（FB「Carousell乞衣+X客關注組」圖片）

該賣家在Facebook「Carousell乞衣+X客關注組」群組發帖，表明「其實點樣理解係100蚊6隻呢？」。從首張圖片可見，賣家想要賣出的唱片價錢列明為「80蚊一隻、60蚊兩隻、50蚊三隻」，而另一張圖片則是有與趣的買家前來詢問「四隻陣慧嫻加兩隻梅艷芳，共$100對嗎？」，樓主則回覆「否，無存貨」，隨後更將截圖分享至討論區。

對於樓主的質疑，不少網民都「搲爆頭」，直至有人思考多時終於明白，解釋樓主意思「應該寫80蚊一隻，120蚊兩隻，150蚊三隻」。網民隨即指責樓主寫法存有誤導，「你自己打得衰喎」、「如果係舖頭咁樣寫價錢，報得海關」，更以推理方式估計，「6隻應該$25有交易」。

有與趣的買家詢問「四隻陣慧嫻加兩隻梅艷芳，共$100對嗎？」，樓主卻發文表示難以理解，惹來網民討論。（FB「Carousell乞衣+X客關注組」圖片）

有不少人看不過眼，更直指樓主「OnX」，「中文係咪體育呀Sir教㗎？」、「Post上嚟話畀人知你文盲？」、「我建議你進修下中文」、「你自己做多啲閱讀理解試卷先啦」；亦有人笑言此帖文根本是「數學常識問答比賽」。

樓主眼見被一眾網民瘋狂留言洗版指責後，解釋自知表達有問題，所以引來誤會，更笑言「其實我覺得好好笑，所以畀你哋睇下，難得你哋咁開心咪好囉」，亦澄清「我讀書都唔係太少」，籲網民毋須擔心其語言能力。