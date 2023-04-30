7人餐叫2個煲仔飯分5碗　侍應嫌少狂寸　港女嬲爆：全餐埋單$2668

多數在酒樓、中餐廳吃飯，港人也習慣共享多碟餸菜送飯。有港女大呻近日光顧尖沙咀K11商場一中菜餐廳，一枱5大2小共7人叫了多碟餸及2個煲仔飯，當時要求侍應分5碗上飯，對方稱份量只夠分4碗，其後更在背後與同事寸嘴指：「米有一萬粒係咪要分一萬碗？」女事主隨即感到不滿，稱埋單2,600多元卻食得「勁谷氣」，「係我個胃唔夠大 sorry囉」。



事主隨即感到不滿，稱埋單2600多元卻食得「勁谷氣」。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該女網民近日於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」撰文，表示相約友人一行5大2小共7人，在尖沙咀K11商場一中菜餐廳吃晚飯，當時叫了不少餸菜，以及2個煲仔飯，當侍應問到想如何分碗時，因為小朋友胃口不大，友人則答分5碗，但對方稱份量只夠分4碗，友人即隨和的表示：「分到幾多碗你分幾多啦！」

其後該男侍應走到工作枱前與另一男侍應談話，詎料更一句寸嘴稱：「米有一萬粒係咪要分一萬碗？」結果遭女事主一枱聽到，後來店方稱送回紅豆沙作補償，女事主一行人也拒絕兼走人。

該男侍應走到工作枱前與另一男侍應談話，詎料更一句寸嘴稱：「米有一萬粒係咪要分一萬碗？」（《天國餐廳》劇照）

她更大呻侍應在點菜時態度已很差，「食餐飯勁谷氣，沒有叫海鮮食就西面已經算數」。她又指當時因為吃過下午茶，以及早入席吃晚飯，所以大家也不是非常餓，但也不應遭餐廳侍應如此服務態度對待，「我都想大開眼界一下，一萬個碗一齊上，每碗得一粒飯！係我個胃唔夠大，sorry囉」。

事件引來不少網民熱討，但反應兩極。有網民力撐事主，「唔想做咪唔好做囉，又要做又要面黑，態度差到不知所謂，離晒譜」、「我一定會即場叫佢咁唔該你分10,000個碗俾我睇吓」、「呢啲叫做狗眼看人低，佢持住喺間名店度做就狗仗人勢」。

亦有網民批評事主5位大人只叫2人份量的煲仔飯，也是西客行為，「5個成人叫2人份量，再叫人分5碗，真係你唔尷尬，尷尬就係別人」、「佢個煲仔飯真係出名細份，咁緊係畀人寸」。

（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）