搬新公屋單位水費竟貴4倍！住戶困惑：用水模式不變　網民教咁做

搬屋後竟要多交4倍水費？有公屋住戶近日發文求助，指搬到新單位約10個月，用水模式並無變動，惟水費單紀錄的用水量卻是以往的4倍，導致須繳水費高於平時水平近4倍，因而大感困惑：「真係滿腦子疑問，求有經驗人士解答。」網民看過帖文也建議樓主向水務署及房委會查詢，以了解是否有錯估水錶的問題，同時可定期自行抄錄水錶記錄用水量，以便有需要時作為證明。



有公屋住戶指搬到新單位約10個月，用水模式並無變動，惟水費單紀錄的用水量卻是以往的4倍，導致須繳水費高於平時水平近4倍，因而大感困惑。（資料圖片）

該名公屋住戶於facebook發文，指在舊單位已居住10年，每次水費一直維持於約200至300元的水平。早前他搬到新公屋單位，指居住人數及家人用水模式「一直不變」，可是最近3期的水費卻大幅上升，最高甚至相差4倍，「第一期水費$287，第二期水費$987，第三期水費$1200」，令他非常困惑：「想知道係個水錶有問題，定係屋企有機會有地方漏水而不知道？」

樓主指，收到的水費單顯示，其單位的用水量為平日的4倍，惟他自行檢查單位後，卻未有發現有任何喉管出現漏水或滲水的迹象，因而更覺奇怪，直言對用水量估算及須繳付的水費金額有滿腦子疑問，「所以想問下有經驗人士會唔會有大範圍滲水？而自己係察覺不到的？」。

樓主指，收到的水費單顯示，其單位的用水量為平日的4倍，惟他自行檢查單位後，卻未有發現有任何喉管出現漏水或滲水的迹象，因而更覺奇怪。（資料圖片）

不少網民看過帖文，也認為樓主單位的情況並不尋常，建議他先向水務署及房委會查詢，了解是否有錯估用水量或公用位置漏水的問題，「打去問，可能水錶會出錯」、「可能水錶有問題，多咗幾百蚊嘅水量唔係講笑，漏水嘅話樓下實水浸」。樓主則解釋，得知水務署的水錶測試需收費810元，故想先請教網民以免白白交錢，「如果check過冇事要畀810，所以先想上嚟問一問」。

亦有人建議樓主可自行抄錶紀錄用水量，以便日後作為證明，向水務署提出申訴，「每晚臨睡出去抄水錶度數」、「如果個水錶你可以睇到嘅話，個單位唔用水嘅情況下去睇下個水錶轉唔轉」、「多出來的水費，可寫信跟水務署說明及將過往的水費作證明，可上訴及有機會不用付多出來的費用」。

水務署資料指，如用戶認為用水量偏高，應先檢查是否出現漏水，若用戶找不到用水量增加的原因，又懷疑水錶不準確，則可申請測試水錶。（資料圖片）

根據水務署網頁資料，如用戶認為用水量偏高，應先檢查是否出現漏水，可將樓宇內所有水龍頭關起來，然後觀察水錶大約30分鐘，看看水錶的讀數最後的一個數字有沒有轉動，如果該數字轉動，就顯示內部喉管可能有漏水，須盡快聘請持牌水喉匠修理。

若用戶找不到用水量增加的原因，又懷疑水錶不準確，則可申請測試水錶。如證明水錶為準確，水務署不會調整相關水費及排污費，而用戶須繳付驗錶費，一般驗錶費為810元，但亦視乎水錶的大小而定；但若測試證明水錶損壞，署方便會調整相關水費及排污費。