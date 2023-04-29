公屋悲歌 ｜一家4口同住與弟同房　港女呻苦：廿歲女換衫空間都無

香港輪候公屋需時，有幸「上樓」亦不代表能完全解決住屋問題！日前有港女發文指和父母以及弟弟居於公屋，由於空間狹窄，她需要和弟弟共享房間，根本沒有私人空間可言，加上看見大部份大學同學都有獨立睡房，心生不滿下和母親反映卻被回覆「無能力」，故埋怨父母生育時不先衡量經濟能力，並表示現正物色合適劏房，昐能早日擺脫原生家庭。不少網民同情樓主慘況，認為應要及早搬離，亦直言「窮人生仔真係唔知諗緊乜」。



有港女指和父母以及弟弟居於公屋，由於空間狹窄，需要和弟弟共享房間，根本沒有私人空間可言，加上大部份大學同學都有獨立睡房，故埋怨父母當初生育時不考量經濟能力。（《幻愛》劇照）

該港女在連登以「（公屋無自己房）廿歲女連換衫嘅空間都無」為題發帖，並交代父親是低學歷人士，母親則為內地人，從前仍在輪候公屋時，不解兩老為何覺得有能力生養2個小孩。

全家遷至公屋後，樓主直言「設計奇怪」，不只房間沒有窗，廁所亦並連廚房，稱「廁所原來要有抽氣扇，我都係中學去到人哋屋企先知」。此外，樓主需和弟弟共享房間，本就非常狹窄，還要擺放大衣櫃、碌架床、書枱，但由於房內沒有窗戶，以致她睡的下格床長期陰暗沒有陽光照射；而弟弟睡上格床，每次都要踩着她的床鋪，上落不只弄污床單，亦影響她在書枱工作。

樓主又說，弟弟正就讀中五，兩人仍共處一房，為免尷尬她只能在下格床更衣，偶爾還擔心被弟弟看到，父親亦經常突然開門，她曾向母親反映，可對方不覺有問題，還因而爭吵，「過一陣同佢啲師奶傾完先覺得我有道理，永遠都係人哋講嘅嘢先啱，但態度照舊，一句冇能力就算，咁點解生嗰陣又唔會諗到自己冇能力」。

樓主曾向母親反映和弟弟共處一房問題，卻被回覆「無能力」，故質疑「點解生嗰陣又唔會諗到自己無能力」。（《香港愛情故事》劇照）

樓主補充，「公屋摺枱、摺凳、摺門、鐵飯兜有齊，宜家變埋米奇妙妙屋」，覺得完全欠缺生活品味，夏天只能倚靠客廳冷氣機吹透全屋，晚上亦不能關門，「以前讀垃圾中學同學個個差唔多覺得冇問題，上到大學見識多咗，原來就算唔係私樓，最基本都會有自己房」。她又不滿母親從前覺得她學習能力欠佳「睇唔起我」，父親亦動輒發火，「幾多難聽嘅說話我都聽過。到我靠自己上到大學讀專科，就大事宣揚要威畀人睇」。

樓主續指，現時沒有住學校宿舍，又要和弟弟屈居同一房內，不管前一晚溫書至夜深，每天早上都會被人吵醒，還要被嘲「夜瞓抵死」，故稱「已經頂唔順」，正物色適合劏房搬離，望能脫離原生家庭。

對於樓主苦況，有網民就表示同情，「窮人生仔真係唔知諗緊乜」、「到你畢業就會叫你拎晒份糧出嚟做家用，知你有本事儲到錢會叫你幫細佬買埋樓」、「無私人空間會有種窒息嘅感覺」。亦有人猜測是創作文，但確實反映不少人正經歷慘況，「房署分配公屋，只係按你家庭人數，根本唔會考慮你家庭有咩人」。