好慘！婦人千萬購豪宅竟崩塌　1原因成間屋瞬間解體　場面極震撼

美國發生罕見塌屋意外，猶他州兩棟價值200萬美元（約1570萬港元）豪宅，早前出現嚴重崩塌意外，整棟房子瞬間解體墜落山崖，女屋主眼見家園盡毀，十分悲傷，因她與家人搬進來不到1年就被強制撤離，沒料到房子會在眼前消失。



綜合外媒報道，美國猶他州德雷珀市豪宅社區的2棟房屋，近月因地基出現滑動現象，導致房屋逐漸被吞噬，至22日突然出現大規模崩塌，整棟房子瞬間解體，現場頓成一片廢墟，場面極為震撼，幸好事件中沒有造成人命傷亡。

痛失豪宅的女屋主卡洛（Carole Kamradt），在2021年12月斥巨資200萬美元，買下這兩棟位於懸崖的房子，為家人打造夢想中的家園，可是現實不似預期，想不到更是一場惡夢。她表示只入住了2個月，房子的門窗便出現裂痕，並伸延到車庫，因有危險問題，她們一家住了不足１年便被強制撤離。

由當地警察及消防員所拍影片可見，他們在房子由擋土牆開始倒塌及發出噪音後趕到現場。其中1間屋由2樓向後墜下前，有金屬從天花板上掉下來。而另1棟房子向下沉沒及滑下山坡，現場只剩一片頹垣敗瓦。

房屋倒塌後當局派出建築官員、工程師及公共安全人員前往視察。官員指，事件因地面移動和地基破裂形成出現滑動，這些房屋現正處於危險之中，附近2座房屋也需要撤離，加上冬季的積雪正在解凍融化，當局還會對附近其他房屋再進行評估跟進。