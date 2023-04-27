台男與內地女閃婚　帶回台灣6小時即失蹤　尋人21年終死心決離婚

雖說「小別勝新婚」，但新婚妻子不辭而別21年，怎說也不正常吧？台灣1名育有2名子女的男子，早年在內地經朋友介紹以為覓得「第二春」，與內地女相識僅多個月即閃婚，先在內地辦理結婚登記，後來就將新婚嬌妻帶回台灣老家。沒料到「新婚妻」在夫家逗留不足6小時，就借故稱出去尋找朋友，自此音訊全無長達21年，其間「人夫」多次登報尋人無果，無奈地拖了多年，近日成功向法院申請離婚。



新婚妻在夫家逗留不足6小時，就藉故說出去尋找朋友，自此音訊全無21年，其間「人夫」多次登報尋人。（《三岔口》電影截圖）

該名台灣「人夫」在判決書中指出，早年透過朋友介紹，在內地認識1名女子，經過40多天相處後，2人決定共諧連理，女子更答應照顧其2名子女。他們先在內地辦理結婚登記手續，隨後「人夫」先返回台灣，到了2002年，他將妻子帶回台灣，並依規定到戶政機關辦理登記，完成手續後，2人便返回住所。

「人夫」拖了21年，最終向宜蘭地院提出離婚訴訟。（《三岔口》電影截圖）

詎料新婚嬌妻在夫家逗留不足6小時，當晚向「人夫」子女稱要外出尋找朋友，從此音訊全無。「人夫」質疑妻子剛來台灣，怎可能會有朋友，曾多次登報尋人，結果都沒有回音，就連介紹2人認識的「媒人」友人也說應該找不回來了。直到妻子離家大約半年後，「人夫」一度收到妻子在內地所提出的離婚訴訟，但遲遲未有收到判決結果，而且雙方都沒有到庭和提出書狀，對方也從來沒有主動聯絡他。

「媒人」友人亦相信「人夫」無法尋回妻子。（《三岔口》電影截圖）

這段有名無實的婚姻無奈地拖了21年，「人夫」最終向宜蘭地院提出離婚訴訟，法官指出，翻查該名女子出入境紀錄，女方2002年10月入境台灣，直到2003年3月才出境，而且在內地早已遷居不知去向，相信女方不願意返台與丈夫生活，雙方沒有意願繼續維持婚姻，最終裁定准許男方請求，判處2人離婚，全案仍然可以上訴。