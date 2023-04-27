女教師請病假25年　退休前揭教席被取消　怒告學校索$102萬薪金

請病假25年，竟然要求辦理退休手續及補發薪金？內地黑龍江1名女教師，自1997年起請病假，直到回校辦理退休，校方稱查無此人，至2022年才發現其教師職位已被取消，女教師請假達25年後，去年認為自己權益受侵犯，遂向法院提出訴訟，要求教育局恢復其教師職位，以及要求學校補發2001年1月至2022年7月工資共90萬人民幣（約102萬港元）。



內地黑龍江1名女教師自1997年起請了「25年」病假，直到返校辦理退休，才發現自己教師職位已被取消，認為自己權益受侵犯，遂向法院提出訴訟。（示意圖／gettyimages）

綜合內地媒體報道，女教師姚志榮從齊齊哈爾師範學院體育系畢業，並分配至第十二中學任教；1997年，她因病請假到北京治療，之後因身體問題一直沒有返校工作。

直至2020年退休前夕，姚志榮返校辦理手續時發現自己的教師編制被「消失」，感到奇怪，於是向當地教育局反映。教育局於2022年回覆稱，其編制和工資已於2004年移交到市教育局前被取消，故無法滿足其恢復編制和補發工資訴求。

姚志榮要求學校補發2001年1月至2022年7月工資暫計90萬人民幣（約102萬港元）。（影片截圖）

然而姚志榮指出，2002年她發現停發薪金時，學校財務並未告知其編制被取消，而是說「休病假不能發工資」，認為當中有問題，於2022年向中級法院提起行政訴訟，要求教育局為其恢復教師身份、辦理教師退休手續，以及學校補發2001年1月至2022年7月工資暫計90萬人民幣（約102萬港元）。

不過，法院認為姚志榮所提訴訟不屬於法院行政訴訟受理範圍，因此駁回申請。姚志榮隨後提出上訴，二審至今仍未宣布判決。

法院認為姚志榮所提訴訟不屬於法院行政訴訟受理範圍，因此駁回申請。（網上圖片）

事件引來網民熱議，紛紛直斥姚志榮要求無理，「你沒工作，沒有為學校社會做貢獻，憑什麼給妳補發工資？」、「瘋了吧，一個病假請25年」、「一直沒上班還想要工資？」、「不要臉」、「為什麼寶貴的社會資源一直要浪費在這些無賴的身上」、「要是她能成功，肯定會有第二個，第三個，第n個她」。