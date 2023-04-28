不滿小一仔成續差　單親爸「分屍」米奇掛房門　捱轟後再發文解釋

教育小朋友不容易，單親照顧更有難度。有單親港爸日前於網上分享育兒法，他不滿就讀小一的兒子寫英文字「求其」、「肉酸」，而且成績欠佳，測驗考試不及格很低分。他曾多番警告兒子要用功讀書，否則會剪爛其中一隻米奇老鼠公仔，眼見兒子毫無改進，他付諸行動將米奇撕爛「分屍」，再將公仔身體各部位貼在兒子房門警示。

港爸舉動惹起爭議，網民紛紛直斥「好恐怖，嚇佢一次成世陰影」、「太偏激了」。



港爸及後知悉被網民一面倒批評，於是刪除帖文，再發第二則帖文解釋舉動，撕爛公仔是經過深思熟慮，純屬愛子心切，不過仍被網民繼續批評，「個仔小一，你期望佢識時間管理同自律自發溫書？」、「首帖永遠都係最真實，之後帖更多帖去東拉西扯咁去解釋，其實都只不過係掩飾」。



有單親港爸日前於網上分享育兒方法，他不滿就讀小一的兒子寫英文字「求其」、「肉酸」，而且成績欠佳，於是撕爛一隻米奇老鼠公仔警示。（facebook圖片）

有單親家長近日投稿到facebook專頁「生仔要考牌系列」，他早前加入了fb某香港單親組織，但有位群組管理員經常發負能量帖文，日前更發了則恐怖帖文，在群組內引起爭議。

該群組管理員為1名單親港爸，他於惹議帖文內提到，晚上吩咐兒子自行溫習英文默書生字，「寫下練下默下」，隨後他檢查時，卻發現「每個生字求其寫幾個仲要好肉酸（我要每個生字寫一頁），仲要話唔識串唔識默」。

港爸表示曾多番警告兒子要用功讀書，否則會剪爛其中一隻米奇老鼠公仔，「（兒子）次次都話畀次機會／畀最後一次機會」。他有晚忍無可忍，一怒之下撕爛其中一隻米奇，「今次我就撕爛一隻畀佢睇下（喊到佢死），我話下次你再係咁，會撕爛你最鍾意、BB陪到依家嗰隻！你睇吓下次會有邊隻公仔貼喺房門口…」。港爸說：「我係好惜佢好寵佢，但品德同學習我係好嚴格。」

從港爸上載的照片可見，他兒子曾將該隻米奇其抱緊胸前合照，現時被港爸「分屍」，頭、身、手和腳被撕開，露出內裏棉花，港爸還用膠袋包着「屍骸」貼在兒子房門口。

港爸的舉動惹起爭議，網民紛紛直斥「好恐怖，嚇佢一次成世陰影」。（《新天生一對》劇照）

帖文惹來網民批評，直言會造成兒子童年陰影和傷害自尊，「咁樣威脅嘅手法去教小朋友唔係咁好，咁樣可能會演變成佢嘅童年陰影」、「依個方法雖然可以短時間見效，但長久仔會缺乏安全感，變得越來越懦弱、自卑」。

投稿者說，港爸做法「對小朋友嘅心理創傷陰影都咪話唔大」，又指「群組成員見狀就出於好心提點，但管理員依舊冥頑不靈覺得自己無錯」。

撕米奇港爸知悉被網民一面倒批評後刪除帖文，再發第二則帖文解釋。他指出兒子測驗成績很差，「啲分係撞答案返嚟，唔係識」，考試成績更差，不懂讀和理解中英文詞語，「唔係要佢好叻，只希望基本嘅要識，佢程度只有K2，依家唔迫下佢，佢唔會上心，只會繼續一路差，更加差」。他甚至擔心兒子無法升讀小二，「升到又點樣可以追返啲程度？只會越嚟越多唔識唔明」。

港爸續指，學校安排每逢周一、三、五讓兒子上功課輔導班，周二、四兒子會在校外補習，學校各科老師、補習老師、社工、駐校社工一直與他溝通，研究用不同方法幫助其兒子，「未見過佢啲功課，未教過佢，冇人會聯想到佢學習方面有幾差」。

港爸解釋，「我整爛（公仔）前衡量過，因為我清楚乜嘢對佢最重要，佢心愛嘅一定唔可以整爛，佢會嬲我一世、記我一世、憎我一世，整爛呢隻佢從來唔玩知道唔會傷害到佢，亦唔會有任何負面影響到佢，只係畀個警告佢，佢喊因為驚我整爛佢最鍾意嗰隻公仔，唔係因為整爛呢隻對佢無關痛癢嘅公仔，佢喊完食咗飯好似乜都冇發生過繼續玩」。

港爸解釋，「我整爛（公仔）前衡量過，因為我清楚乜嘢對佢最重要，佢心愛嘅一定唔可以整爛」。（《父子》劇照）

港爸坦言旁人看起來他只是在找藉口，但強調「冇人會做一啲傷害小朋友嘅事」，他認為教不同小朋友要用不用方法，「旁人唔會知我用幾多時間、耐性、心機同精神教佢，亦唔會知我因為教佢喊咗幾多次，我喊因為我心痛個仔，我唔知點樣先可以幫到佢，我唔係要佢好好成績，只係希望佢合格，成績普通都唔緊要，最重要係佢真係可以有基本要識嘅程度」。

網民聽完解釋後繼續批評，「個仔小一你期望佢識時間管理同自律自發溫書？如果小朋友懶嘅話，我會覺得係家長責任，但既然作為爸爸要負起呢個責任，必需要先管理好自己情緒，再改變自己習慣」、「個仔成績差都唔係冇理由，我冇惡意，不過趁個仔仲細，幫佢訂立時間表，準備教材，珍惜教育嘅時間，總好過你上嚟圍爐」。