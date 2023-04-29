肉體抵車資！女教師叫車備註沒錢：路上可讓你…　司機呻：沒搶到

搭車沒錢，竟用「肉體」支付車資？內地網絡近日瘋傳一張網約車訂單圖片，寧波一名女（幼兒教育教師）於網上平台叫車，但因為身上沒錢，竟然想「肉體抵車資」，更在備註寫明「路上可以讓你X幾次」，推出10秒即吸引超過10名司機搶單，最終被「秒殺」，讓一眾司機大嘆「可惜沒搶到」。



內地網絡近日瘋傳一張網約車訂單圖片，寧波一名女幼教（幼兒教育教師）於網上平台叫車，但因為身上沒錢，竟然想「肉體抵車資」。（示意圖/gettyimages）

綜合媒體報道，從網上流傳的網約車訂單圖片見到，該女教師出發地點為浙江寧波市餘姚舜凱大酒店，目的地為江蘇蘇州一間幼兒園。根據Google地圖，車程距離約230公里，網約車平台評估後，車費為520.37人民幣（約590港元）。

本來正常不過的訂單，客戶備註一欄才是重點！該女教師表示「身上沒錢付車費」，更提議用「肉體」支付車資，明言「路上可以讓你X幾次，就當車費了，願意就接單哦」。

訂單發出僅10秒就已經結束，有超過10名司機參與搶單。（網上圖片）

訂單發出僅10秒就已經結束，有超過10名司機參與搶單，而上載圖片的司機「失敗」飲恨，其App上顯示「訂單已被搶走」。

圖片引來熱議，有司機留言感嘆「可惜沒搶到」，但也有網民質疑真偽，提醒小心有伏，「不怕仙人跳嗎」、「也太明目張膽」、「看起來不單純」、「如果其實是男的怎麼辦？」。

其實內地亦曾發生女子擬用「肉體抵車資」事件。事發2020年，當時一名22歲女子搭的士時想用「肉體付車資」，惟司機未有答應，把女子直接送到派出所。最終女子被刑事拘留。