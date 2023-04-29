女友邀入浴室現震撼一幕　正經男1分鐘完事　網民「激讚」夠純情

面對伴侶顯露誘人一面，作為男性，該是「見色不亂真君子」，還是「英雄難過美人關」？近日1名大學男生正陷入相關兩難情景，他前往女友住處過夜，2人數天以來「循規蹈矩」，直到有一晚女友叫他入去浴室，卻驚見女友只穿內衣褲，左手摀胸，右手在頸後提起內衣綁帶，聲稱無法自行綁上，希望男友幫手綁帶。「正經男」經歷了人生中最刺激的1分鐘，最終綁完就離開浴室，而除了綁帶之外，真的什麼都沒有做，但仍難以忘記此情此景，疑惑女友是否給予暗示，抑或真的綁不到需要幫忙，遂在網上公開求教，結果惹來網民熱議，紛紛「大讚」他純情。



一對情侶數天以來共處一室仍循規蹈矩，直到有一晚女友叫樓主入去浴室，令他經歷了心跳加速的考驗。（《千王之王2000》電影截圖）

樓主日前在「Dcard討論區」撰文指，女友是大學同學，沒有聊過「色色」話題，亦也沒有接觸過私密部位，而對方住所離學校不遠，但由於父母在外縣市工作，所以她幾乎獨居。到了周末，樓主有時會前往女友家中過夜，最近數天都是「同居」，2人相處正常，「只是很正常的讀書、看劇、吃飯、打電動、睡覺」，沒有進一步發展。

直到有一晚，女友突然叫樓主進入浴室，樓主一度詢問何事，並以女友「不是還在洗澡嗎？」為由，打算拒絕對方要求，但女友反答「進來就對了啦」、「洗好了啦！門沒有鎖，你進來就對了啦！」

樓主發現女友只穿內衣褲，左手摀胸，右手在頸後提起內衣綁帶，聲稱無法自行綁上，希望男友幫手綁帶。（《千王之王2000》電影截圖）

樓主一頭霧水前往浴室，結果一打開門，見到女友只穿內衣褲，立即慌張移開視線，驚問「幹嘛不穿衣服啦」，女友當時左手掩胸，右手放在頸後提起內衣綁帶，聲稱「你（樓主）過來幫我（女友）綁，這件我（女友）剛買，但發現我（女友）綁不起來」。樓主遲疑片刻，滿腦子都是「色色」，但最終走到女友身後，幫她綁好後匆匆離開浴室，整個過程大約1分鐘。

不少網民「大讚」樓主純情。（《千王之王2000》電影截圖）

雖然離開了浴室，但事件尚未完結，看到女友僅穿內衣的一幕，震撼力對樓主仍然十分強大，他形容「女友只有穿內衣褲的畫面就在腦中揮之不去」，疑惑對方「是故意的嗎？還是真的綁不起來？」。

大約又過了1分鐘， 女友穿好睡衣從浴室走出來，好像什麼事都沒有發生，和平日正常互動沒有分別，但樓主晚上睡覺時，當時畫面再次浮現。

帖文引來大批網民留言，不少人「大讚」樓主純情，認為是女友在誘惑他，「怎麼可能自己綁不到，可以色色」、「女友表示這樣都拐不到也太木頭了吧」、「你女友從浴室出來假裝沒發生過什麼事，應該心裏在想交了一個聖人」、「大部分女生應該不會穿綁帶內衣睡覺」。