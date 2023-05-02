港網紅挑戰「問路人借$20買麵包」　港人反應超意外　結局暖心

香港人的確很有善心！日前有香港男網紅分享長約2分13秒短片，片中的他正在做街頭實驗，試圖向路人借錢買麵包，最初被拒，不過後來遇到一名中年男士，對方一口答應可以帶他去便利店給他買麵包。獲對方熱心相助後，男網紅將過程分享到網上，表示很多港人其實會想幫忙，礙於怕受騙才卻步，更斥責利用別人憐憫和信任的騙子才是最可恥。網民都認同中年漢做法，既不會助長「呃錢」歪風，亦能幫助有需要的人。



日前有香港男網紅分享他做街頭實驗片段，他試圖向路人借錢買麵包，及後更將過程分享到網上，惹來網民討論。（小紅書截圖）

該香港男網紅在小紅書以「社會實驗-1，在香港問路人借20元買麵包！」為題發布1條短片，以街頭社會實驗方式，測試向路人借錢會否獲得幫忙。

影片所見，第1位被進行「實驗」的是年輕男路人，當男網紅開口表示想借20元買麵包時，男路人馬上顯得有警戒心，甚至反問「電話有八達通」，拒絕借錢後便離開。

而第2位被進行「實驗」的是中年男士，當男網紅開口表明因為肚餓想借20元買麵包時，中年男二話不說提議可帶男生去便利店給他買麵包。男網紅看見中年男願意伸出援手後，感謝對方幫忙，「你係今日第1個幫我嘅人，估唔到香港仲會有人幫我」，對方則回覆「食嘢就無問題嘅，你話真係錢就唔濟」。

男網紅之後向中年男坦承身上有500元並且在做社會實驗，不過為表謝意，便將500元給予對方作善心報答。男生對是次實驗表示，「香港人大多數都會想幫，但只是怕受騙」，更直指利用別人的憐憫及信任的騙子才是最可恥。

對於樓主的街頭實驗，不少網民認同片段內中年男做法，「錢就唔畀啦，攞20蚊又喺隔籬問另一個攞，消費別人的熱心」、「帶佢買係正常操作」、「我一定帶佢哋去附近買嘢食，乜都得」。惟有人覺得短片雖然沒有欺騙他人金錢，不過亦擔心更多人會因有善心而受騙，故不建議做這種實驗。

亦有留言讚揚好人總有好報，「善良終會得到上天的眷顧」、「對於真的遇到困難的人會很暖心」、「我會幫，下下諗住畀人騙，呢個世界仲邊會有人出手幫人？真正有需要嘅人點算？廿蚊唔係多，幫得就幫」。

（小紅書）