男子去屯門萬寧狂掃保濟丸　收銀放滿2籃點貨　街坊等到建議限購

買得多，有病就唔使怕？有屯門街坊發文，指今早（28日）到屯門1間萬寧買藥膏，遇到前面有名男子搶購保濟丸，手持一大籃和職員點算之餘，職員身後還有另一籃，該藥雖非必需品，但他批評男子大量搶購下，到真正有需要的人想買時可能已被搶光，認為應限購。有網民推測該男子想走水貨，否則「咁屙得」，惟有人替男子抱不平，認為港人去日本藥妝店也是這樣掃貨，反斥樓主「清高X」。



街坊拍到有男子大手購入保濟丸，他等了逾10分鐘對方還在和職員點貨。（fb專頁「屯門友」圖片）

有屯門街坊投稿至facebook專頁「屯門友」，指今早（28日）9時半左右到屯門市廣場的萬寧，發現有人「大量掃藥」。照片所見，有名身穿黑衣及牛仔短褲男子拿住塞滿購物籃的保濟丸結帳，逐盒拿出供職員點算，而職員身後還有一籃保濟丸。

街坊無奈道：「我淨係買一支藥膏都喺度等咗10幾分鐘。」雖然保濟丸不算必需品，但他認為「佢咁買法，到真正有需要嘅人想買，就已經無貨」，提出「係咪應該要限購呢」。

樓主今早到屯門市廣場的萬寧購物，撞正有男子掃保濟丸，有街坊建議他到有自助收銀機的分店購物節省時間。（屯門市廣場網站圖片）

有網民質疑買藥男為何不直接要求買一箱，「叫職員攞一箱都唔識」，不過有網民認成他正可能是要拆箱購入。而搶藥行為亦惹來批評，「唔係唔畀佢哋買，但咁掃，真正有需要嘅人買唔到，早幾日特強必理痛無晒，得返1盒傷風感冒」。

網民笑言大量購入是否有嚴重腸胃問題，「咁屙得」、「屙成咁…菊花都變太陽花」，但估計該男子可能是在走水貨，「返上去有價有市，10蚊變100」，又提醒街坊遇到掃藥點貨時，可以改到自動櫃位結帳，「冇計，人哋大客嚟，我就會自動上3樓間萬寧用自助機慢慢啫」。也有人為買藥男護航，認為樓主不應拍照公審，直指不少港人到日本藥妝店掃貨，「香港人去日本藥妝咪又係咁，清高X」。

（facebook專頁「屯門友」）