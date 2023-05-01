搞笑！10公斤薯仔放儲物室3個月　妻子見1幕尖叫　網民：變珊瑚礁

日本有網友把10公斤薯仔放入家中儲物室後便遺忘了此事，直到妻子進入儲物室看到薯仔已完全發芽一幕發出尖叫聲，他才記起這批薯仔。由於這些薯仔已經完全發芽，還長出一根根紅色的芽，爆開紙箱約半米高，難怪會嚇到人尖叫。



日本有網友把10公斤薯仔放入家中儲物室，3個月後便發芽「爆箱」。 （網上圖片）

據日媒報道，日本一名網民在推特分享一則趣事，他指自己早前參加捐贈故鄉稅，獲該地區贈送10公斤薯仔，並放置在家中儲物室內，但因後來工作繁忙就把薯仔遺忘儲藏室內。

不料3個月後，妻子進入儲物室後突然大叫起來，原來她看到那箱薯仔已完全發芽，長出一根根紅色的芽，已爆衝出紙盒半米高，形態彷如外星生物，令妻子嚇了一跳。

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樓主亦表示，發了芽的薯仔，當中的神經毒素龍葵鹼會增加40至70倍，已無法食用，因此對種植薯仔的農民感到抱歉，覺得辜負了他們一番心意。

照片曝光後網友紛紛留言笑說：「長到跟膝蓋一樣高了」、「我以為是珊瑚礁」、「如果你繼續種下去，就會有吃不完的馬鈴薯」。也有網友提出「種植」方法，「你可以將馬鈴薯切開，並將切面朝下種植」。樓主也回應：「我想我會在黃金周期間嘗試在土裏種植這些馬鈴薯。」