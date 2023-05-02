賤格！外賣員遇豐滿性感女客　高炒偷拍PO上網分享　後續留言更衰

【偷拍／外賣員】這個外賣員也太缺德了吧？有外賣員近日送外賣時，遇到1名穿着低胸短裙的豐滿性感女客人，竟趁對方在門口接過外賣時，偷偷拍下對方身材照片，並上載到網上分享，之後更留下1句「五一勞動節送外賣」，語帶雙關。該外賣員做法引來網民群起狠批「影衰外賣界」、「賤格」，直指有關做法犯法，「偷影他人私密部位，拉得！」；也有網民質疑是擺拍或廣告，「九成係假啦，有冇咁快手呀」、「係咪PR又借啲意宣傳」。



有外賣員近日送外賣時，遇名穿着低胸短裙的豐滿性感女客人，竟偷偷拍下對方身材照片，並於網上發布分享。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」）

該外賣員周一（5月1日）凌晨以「五一勞動節送外賣」為題，在facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」上載該張相片。

相片於周日（4月30日）晚7時許拍攝，相中1名穿着短袖低胸上衣、黑色短裙女子，正在戶子門口位置接過外賣。從拍攝角度推斷，外賣員從上而下拍攝，令女子身材一覽無遺，更隱約見到女子胸圍內衣邊緣。

相中女子穿着短袖低胸上衣、黑色短裙，正在戶子門口位置接過外賣。從拍攝角度推斷，外賣員從上而下拍攝。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」）

相片之後被轉載到多個論壇、群組，形容是「外賣仔送餐上門嗰陣偷拍客人」。大批網民直斥外賣員做法離譜，「咪x影衰外賣界啦」、「賤格，失客」、「職業道德呢？」、「外賣仔做返外賣仔本分，唔好咁多幻想」、「應該就快有人俾人炒」。也有人實疑相片是擺拍博宣傳，「咁近個女仔會唔會唔知佢影呀？」、「PR又借啲意宣傳」、「9成係假啦，有冇咁快手呀、「等陣係啲成人網站廣告嚟」。

根據《2021年刑事罪行（修訂）條例》（窺淫罪），任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像，即屬犯罪，最高刑罰為監禁5年。