五一戲院MMA！4男女互摑混戰　大媽不敵哭喊救命　網民：好熱血！

【戲院／MMA／男兒當入樽／灌籃高手／Slam Dunk／THE FIRST SLAM DUNK】本港網絡群組於五一黃金周瘋傳多段「MMA（綜合格鬥）」影片，繼澳門賭場及中環士丹利街馬路後，今次輪到戲院內有4名男女大混戰，巴掌來、巴掌往，戰況十分激烈，各人互相拉址不相讓，打到附近座位翻湧，其間更有參戰大媽以普通話哭喊「救命」，場面相當混亂。



有網民估計涉事地點是澳門或香港，但暫未能證實。影片引來網民熱議，笑言「今次真係睇戲」、「觀眾打成一片」、「五一 MMA日」，由於影片背景音樂是《THE FIRST SLAM DUNK》（男兒當入樽）片尾曲，不少網民笑言與打架場面相片，形容「好熱血」。



本港網絡群組瘋傳1段戲院內4名男女大混戰影片。（影片截圖）

有網民周一（5月1日）晚上在facebook群組「西環變幻時」上載該段1分03秒影片，聽到背景正播放《男兒當入樽》（內地譯：灌籃高手）動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》片尾曲，估計已到電影尾聲。

在背景激昂音樂襯托下，影片一開始就見到戲院內有2男2女正以「男對男」、「女對女」方式混戰，其中佔據高位的灰衣女子與黑衣大媽朝臉互摑巴掌，魁梧的白色恤衫大叔則與白衣眼鏡男子互相拉址碰撞，導致附近座位翻湧。旁邊多人嘗試走近勸止但不成功。

第一回合▼▼▼

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之後魁梧大叔取得優勢，制服了眼鏡男，其間傳出普通話「幹什麼」叫聲。制服眼鏡男後，魁梧大叔想拉走打到跌在地上的黑衣大媽，但白衣眼鏡男突然再發難，魁梧大叔大叔唯有先把眼鏡男拉到靠近牆壁位置，另有黑衣男子上前幫忙控制住眼鏡男。這時黑衣大媽已站起來，再與灰衣女子糾纏，其間傳出普通話女聲「救命啊、救命啊」。

第二回合▼▼▼

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影片播至近1分鐘，場面稍為緩和，眾人圍在一起商討，但似乎仍在指罵，黑衣大媽則繼續以哭喊表情以普通話大叫「救命啊」。影片最後，眼鏡男情緒失控大叫離去，未知原因。

最終回合▼▼▼

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影片引來網民熱議，笑言「真勇武」、「今次真係好睇過戲」、「觀眾打成一片」、「睇完男兒當入樽，上火心雄，好襯背景音樂」、「男兒當打交」、「戰鬥民族」、「五一 MMA 日」、「不打不相識，打者是愛也」。

也有網民估計現場為澳門或香港，但翻查資料，《男兒當入樽》動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，於內地、香港、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞等地方均有上演，暫未能確定打架事件在哪處發生。