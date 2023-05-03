踩場？性感女穿黑絲透視裝與新娘合照　黑布僅遮重要部位嚇呆全網

去婚禮穿成這樣也太犯規了吧！網上近日瘋傳照片，指越南1名漂亮女生出席親友婚禮時，竟穿上黑色「透視洋裝」，黑色布料僅遮蓋了胸部及下體重要部位，勻稱身材展露無遺，瞬間成為全場焦點，與新娘合照時更完全搶去風頭。不少網民看後認為該女生穿着不妥，「非常不得體」、「不識時務，大搶風頭」、「穿着得不知所謂」；也有網民笑言「應該是新郎的前任女友，來向新娘示威的！」。



該名越南女生穿上黑色絲網「透視洋裝」，布料僅遮蓋了胸部及下體重要部位。（網上圖片）

從網上流傳相片見到，該名越南女生皮膚白皙，身材勻稱，唇紅齒白看來相當漂亮，穿上黑色絲網「透視洋裝」，布料僅遮蓋了胸部及下體重要部位，身材展露無遺，並在新娘新娘結婚相旁擺「POSE（姿勢）」合照。另1張相則見到她與穿上婚紗的新娘滿面笑容合照，形成黑白鮮明對比。

該女生與穿上婚紗的新娘滿面笑容合照，形成黑白鮮明對比。（網上圖片）

不少網民看後認為該女生穿着不妥，「非常不得體」、「是去婚禮，不是去酒吧」、「不識時務，大搶風頭」、「穿着得不知所謂」、「天哪！克制點吧！」。也有網民猜測女生是去「挑機」，笑言「應該是新郎的前任女友，來向新娘示威的！」、「是要讓新郎後悔啦」。

另有眼利網民發現，原來2022年泰國小姐瓦拉哈（Ingfah Waraha）4月出席活動時，亦有穿上類似「透視裝」，估計該女生是受到瓦拉哈啟發。

2022年泰國小姐瓦拉哈（Ingfah Waraha）4月出席活動時，亦有穿上類似「透視裝」。（IG）

然而雖然該「透視裝」是潮流之選，仍有網民認為出席親友婚禮應更莊重，不應搶去新娘風頭「不識大體」。也有網民稱找到該女生社交帳號，形容她平日穿着都相當大膽，並非刻意在婚禮上「搶風頭」。